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Két napon át szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.

Székelyhon

2026. október 26., 08:272026. október 26., 08:27

A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint október 26-án, hétfőn és 27-én, kedden naponta 8.30 és 14 óra között szünetel a vízszolgáltatás

  • a Bethlen Gábor,

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  • az Eötvös József,

  • a Tompa László,

  • a Vár utcában, valamint

  • a Szentimre utca Szentjános utcától lefelé eső szakaszán.

A munkálatok ideje alatt a Villanytelep és a Kornis Ferenc utcában víznyomás-ingadozásra kell számítani.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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