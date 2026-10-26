Két napon át szünetel a vízszolgáltatás Székelyudvarhely több utcájában

Vízszünetre és nyomásingadozásra kell számítani hétfőn és kedden Székelyudvarhely több utcájában. A szolgáltatáskimaradást a Bethlen Gábor utcai új ivóvízhálózaton végzett csatlakozási munkálatok okozzák.

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A Harvíz Rt. tájékoztatása szerint október 26-án, hétfőn és 27-én, kedden naponta 8.30 és 14 óra között szünetel a vízszolgáltatás

a Bethlen Gábor, Hirdetés

az Eötvös József,

a Tompa László,

a Vár utcában, valamint

a Szentimre utca Szentjános utcától lefelé eső szakaszán.

A munkálatok ideje alatt a Villanytelep és a Kornis Ferenc utcában víznyomás-ingadozásra kell számítani.