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Útlezárások és forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.

Székelyhon

2026. október 27., 08:372026. október 27., 08:37

2026. október 27., 08:372026. október 27., 08:37

A Kőkereszt téren, illetve a Szentimre utca alsó felén kedden és szerdán, október 27-én és 28-án a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár előtti útszakasz ideiglenesen kétirányúvá válik, a Szentimre utca legalsó szakasza le lesz zárva, ezt követően, várhatóan csütörtöktől a Szentimre utcából csak a Tompa László utcába lehet behajtani,

a városháza felé tilos lesz kanyarodni.

A forgalomkorlátozást a Bethlen Gábor utca felújítási munkálatai indokolják.

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Ugyanakkor kedden útlezárásra kell számítani a kórházi körforgalomban: a Kornis Ferenc utcából nem lehet a körforgalom irányába haladni, valamint a körforgalomból nem lehet kihajtani a Tábor utca felé, mert a Harvíz Rt. az új vízvezetéket csatlakoztatja a városi hálózathoz.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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