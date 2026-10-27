Útlezárások és forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen

Székelyudvarhely több pontján is munkálatok zajlanak, ezért érdemes figyelmesen vezetni a város központi zónájában.

Székelyhon 2026. október 27., 08:372026. október 27., 08:37 2026. október 27., 08:372026. október 27., 08:37

A Kőkereszt téren, illetve a Szentimre utca alsó felén kedden és szerdán, október 27-én és 28-án a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár előtti útszakasz ideiglenesen kétirányúvá válik, a Szentimre utca legalsó szakasza le lesz zárva, ezt követően, várhatóan csütörtöktől a Szentimre utcából csak a Tompa László utcába lehet behajtani,

a városháza felé tilos lesz kanyarodni.