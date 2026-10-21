„Kőkemény” beavatkozás a szabálytalan parkolásra

Megújult burkolat, rendezett járdák és kialakított parkolósávok fogadják a közlekedőket a székelyudvarhelyi Vár utcában. Az utca szűkebb szakaszain ugyanakkor parkolásgátló oszlopokkal akadályozzák meg a szabálytalan megállást.

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Kockakőburkolatot kapott a nagy mobilitási projekt révén megújult székelyudvarhelyi Vár utca, a járdákat pedig andezit szegélykövekkel és járólapokkal alakították ki. Az úton felfestették a parkolósávokat, a bal oldalon pedig három kisebb zöldszigetet is létrehoztak – számolt be videóbejegyzésében Szakács-Paál István polgármester.

Ezekbe gömbakácokat ültetnek, a fákat már megrendelték, a tervek szerint jövő héten pedig a zöldfelületek befüvesítését is elvégzik.

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Az utcához tartozó, korábban relomlott állapotban lévő hidat is felújították tavaly, a mostani munkálatokkal pedig rendezettebbé vált az utcakép, a kialakított parkolósávok pedig segítik a közlekedés átláthatóbb szervezését.

korábban írtuk Elkészült a Vár utcai híd, várják, hogy kössön a beton Újra megnyitják a héten a forgalom előtt a székelyudvarhelyi Vár utca teljes szakaszát, hiszen befejeződtek a hídjavítási munkálatok. Egyelőre arra várnak, hogy megkössön az építkezés során használt beton. A forgalmi rend is változni fog.

A parkolási szabályok betartását is szigorúbban veszik ezentúl: