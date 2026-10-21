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„Kőkemény” beavatkozás a szabálytalan parkolásra

A bal oldali járdán látható kőoszlopokkal akadályozzák meg, hogy a járdára parkoljanak az autók. A Tompa László utcában is hasonlókat helyeznek el • Fotó: László Ildikó

A bal oldali járdán látható kőoszlopokkal akadályozzák meg, hogy a járdára parkoljanak az autók. A Tompa László utcában is hasonlókat helyeznek el

Fotó: László Ildikó

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Megújult burkolat, rendezett járdák és kialakított parkolósávok fogadják a közlekedőket a székelyudvarhelyi Vár utcában. Az utca szűkebb szakaszain ugyanakkor parkolásgátló oszlopokkal akadályozzák meg a szabálytalan megállást.

Székelyhon

2026. október 21., 10:152026. október 21., 10:15

2026. október 21., 10:182026. október 21., 10:18

Kockakőburkolatot kapott a nagy mobilitási projekt révén megújult székelyudvarhelyi Vár utca, a járdákat pedig andezit szegélykövekkel és járólapokkal alakították ki. Az úton felfestették a parkolósávokat, a bal oldalon pedig három kisebb zöldszigetet is létrehoztak – számolt be videóbejegyzésében Szakács-Paál István polgármester.

A megújult Vár utca Székelyudvarhely belvárosában • Fotó: László Ildikó Galéria

A megújult Vár utca Székelyudvarhely belvárosában

Fotó: László Ildikó

Ezekbe gömbakácokat ültetnek, a fákat már megrendelték, a tervek szerint jövő héten pedig a zöldfelületek befüvesítését is elvégzik.

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Az utcához tartozó, korábban relomlott állapotban lévő hidat is felújították tavaly, a mostani munkálatokkal pedig rendezettebbé vált az utcakép, a kialakított parkolósávok pedig segítik a közlekedés átláthatóbb szervezését.

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Újra megnyitják a héten a forgalom előtt a székelyudvarhelyi Vár utca teljes szakaszát, hiszen befejeződtek a hídjavítási munkálatok. Egyelőre arra várnak, hogy megkössön az építkezés során használt beton. A forgalmi rend is változni fog.

A parkolási szabályok betartását is szigorúbban veszik ezentúl:

a Vár utca szűkebb részein parkolásgátló oszlopokat helyeztek el, hogy megakadályozzák a szabálytalan megállást.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A nemrégiben átadott Tompa László utcában is hasonló megoldást kénytelen alkalmazni a városháza, ugyanis

a korábbi parkolási tilalom ellenére továbbra is tapasztaltak szabálytalanságokat,

ezért ott szintén oszlopokkal és virágládákkal akadályozzák majd meg a tiltott helyeken való parkolást.

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Elkészült az úttest, így hétfő reggeltől ismét közlekedhetnek az autósok a székelyudvarhelyi Tompa László utcában. A felújított szakaszon több közlekedési szabályra is figyelni kell.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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