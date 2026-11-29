Fellobbant a hit lángja vasárnap este Székelyudvarhelyen, a Bethlen-negyedi parkban. Az első adventi gyertya meggyújtásakor a lelki felkészülés, a befelé figyelés és az egymás iránti szeretet fontosságát hangsúlyozták.

László Ildikó 2026. november 29., 19:162026. november 29., 19:16

Az Adventi Portéka kétnapos vásárának második napján gyújtották meg Székelyudvarhely első adventi gyertyáját a Bethlen-negyedi parkban. Az ünnepi alkalmon Újvárosi Katalin unitárius lelkész és Szakács-Paál István polgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, a gyertyagyújtást pedig a Bethlen Gábor Általános Iskola Kendermorzsa kórusának éneke tette meghittebbé. Amire figyelünk, azok vagyunk Újvárosi Katalin unitárius lelkész, Máté evangéliumának üzenetéből – „A test lámpása a szem” – kiindulva arra kérte a jelenlévőket, hogy egy pillanatra hunyják be a szemüket, és képzeljék el, milyen lenne teljes sötétségben élni, nem látni a felkelő napot vagy szeretteik arcát. Hirdetés

Fotó: László Ildikó

A lelkész arra biztatta a résztvevőket, hogy ezt a gyakorlatot advent egész időszakában vigyék magukkal. Mint rámutatott, a körülöttünk lévő világ folyamatosan igényt tart a figyelmünkre, miközben önmagunkra egyre kevesebb idő jut. „Az advent mindig ad nekünk egy lehetőséget, egy kis extra időt, hogy ezeket végiggondoljuk. Amikor megértjük azt, hogy

egy gyertya lángja megköveteli a figyelmünket, és ha behunyjuk mellette a szemünket, megérzünk valamit, amit a lelkünk üzen”

– fejtette ki a lelkész. Gondolatai zárásaként egy drágakövet találó ember történetét mesélte el, aki értékes kincsét önzetlenül odaadta egy vándornak. A vándor azonban két nap múlva visszatért, és visszaadta a követ: arra kérte az embert, hogy inkább arra tanítsa meg, miként válhat ő maga is képessé ilyen önzetlen adakozásra.

Fotó: László Ildikó

A lelkész a történettel a megosztásban rejlő értékre világított rá: „Odaadjuk, mert tudjuk, hogy

ha megosztjuk, akkor még több lesz belőle.”

Legbelül is fel kell kapcsolnunk a fényeket Az ünnepi fények felgyúlásával mintha a mindennapok rohanása is alábbhagyna, és egyre inkább érezhetővé válna a karácsony közeledte – mutatott rá Szakács-Paál István. A polgármester szerint azonban fontos, hogy

ne csak a város öltözzön fénybe, hanem az emberek is megtalálják és megerősítsék a bennük élő világosságot.

Ahhoz, hogy az ünnep bennünk is megszülethessen, szükség van a belső csendre, a befelé figyelésre, és arra, hogy újra helyet teremtsünk lelkünkben a hitnek, a reménynek, az örömnek és a szeretetnek.

Fotó: László Ildikó

A városvezető szerint ahhoz, hogy magunkban hordozhassuk az ünnepet, szép lassan, legbelül is fel kell kapcsoljuk a saját díszkivilágításunkat napról napra, égőről égőre.

Az adventi várakozás soha nem a várótermi tétlen várakozást jelenti, hanem a reményteljes, készülődéssel teli várakozást.

Amikor vendégre várunk, akkor sem tétlenkedünk, hogyan is tehetnénk ezt? Hát, amikor magára az Úr Jézusra várunk. Érthető, hogy még több a tennivalónk, még alaposabb önvizsgálatra van szükség. Olyan időszak ez, amikor számvetést kell készítenünk” – osztotta meg a polgármester.

Fotó: László Ildikó

Arra is ösztönözte a jelenlévőket, hogy az elkövetkező hetekben jobban figyeljenek egymásra, vegyék észre a mellettük élők gondjait és szükségleteit. Egy jó szó, egy őszinte beszélgetés vagy a segítőkészség egyaránt közelebb vihet az ünnephez. A következő adventi gyertyát december 6-án, vasárnap 17 órakor a Csereháton gyújtják meg.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó