Archív
Fotó: László Ildikó
Hetvennégy árus kínálja portékáit a hétvégén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi parkban, ahol vasárnap az első adventi gyertyát is meggyújtják. A további gyertyagyújtásoknak más-más városrészek adnak otthont.
Idén is a Bethlen-negyedi parkban szervezik meg az adventi vásárt Székelyudvarhelyen. November 28-án és 29-én összesen 74 árus várja a látogatókat az Adventi Portékán, amely a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is összekapcsolódik az első adventi gyertya meggyújtásával – derül ki a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatásából.
Az ünnepi készülődés jegyében
az alkalmakon különböző felekezetek lelkészei osztják meg ünnepi gondolataikat, a helyi közösségek pedig énekekkel teszik meghittebbé az eseményeket.
Az első gyertyát az Adventi Vásár második napján, november 29-én 17 órától gyújtják meg a Bethlen-negyedi parkban. Az ünnepi gondolatokat Újvárosi Katalin unitárius lelkész hozza el. Az első gyertya lángja mellett a Bethlen Gábor Általános Iskola Kendermorzsa kórusa fog énekelni.
Advent második vasárnapján 17 órától a remény lángja a Csereháton lobban fel. Itt a Ficánka napközi tagóvodájának gyerekei, a Caritas Superar gyerekkórusa – udvarhelyi és zetelaki roma gyerekek – hozzák el a legszebb advent énekeket, és Mezei Ödön baptista lelkész gondolatait hallgathatják meg.
Az öröm lángját a Szépkorúak Házánál állhatják körbe. A szombatfalvi gyertyagyújtáson, advent harmadik vasárnapján, december 13-án ugyancsak 17 órától Ambrus István – Ábel Tiszti –, a szombatfalvi Szent György plébánia papja visz közelebb a fényhez. Ezen a gyertyagyújtáson a plébánia Psallite kórusa, a Balázs Ferenc Vegyeskar és a Szépkorúak Házának kórusa fog fellépni.
Hagyományos módon a Karácsonyi Vásárban gyújtják majd meg a negyedik gyertyán a kanócot. A szeretet lángja a Márton Áron téren lobban fel december 20-án 17 órától. Itt Pitó Zsolt, a Belvárosi Református Egyházközség lelkésze hozza el ünnepi gondolatait. Az áhítaton az Udvarhelyi Népzeneműhely énekeseit hallhatják a résztvevők.
Több órán át szünetel az áramszolgáltatás, illetve a közúti forgalom szerdán a székelyudvarhelyi Solymossy utcában az ott zajló munkálatok miatt.
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Téli arcát mutatja Székelyudvarhely: a keddi havazás nyomán fehérbe borult a város. A havas városképet fotókon mutatjuk.
Csúszós úttestre és lassú haladásra kell számítaniuk az autósoknak kedden a 13A jelzésű országúton, Farkaslaka és Korond között. A közlekedést az útmunkálatok is nehezítik.
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Négy, az 1918. december 1. utcában lévő tömbház energetikai felújításának értékbecslését módosították pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Még egy hasonló pályázat folyamatban van, de újabbakat 2028-ig már nem adhatnak le.
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