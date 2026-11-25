Hetvennégy árus kínálja portékáit a hétvégén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi parkban, ahol vasárnap az első adventi gyertyát is meggyújtják. A további gyertyagyújtásoknak más-más városrészek adnak otthont.

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Idén is a Bethlen-negyedi parkban szervezik meg az adventi vásárt Székelyudvarhelyen. November 28-án és 29-én összesen 74 árus várja a látogatókat az Adventi Portékán, amely a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is összekapcsolódik az első adventi gyertya meggyújtásával – derül ki a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatásából.

az alkalmakon különböző felekezetek lelkészei osztják meg ünnepi gondolataikat, a helyi közösségek pedig énekekkel teszik meghittebbé az eseményeket.

Négy vasárnap, négy helyszín

Az első gyertyát az Adventi Vásár második napján, november 29-én 17 órától gyújtják meg a Bethlen-negyedi parkban. Az ünnepi gondolatokat Újvárosi Katalin unitárius lelkész hozza el. Az első gyertya lángja mellett a Bethlen Gábor Általános Iskola Kendermorzsa kórusa fog énekelni.

Advent második vasárnapján 17 órától a remény lángja a Csereháton lobban fel. Itt a Ficánka napközi tagóvodájának gyerekei, a Caritas Superar gyerekkórusa – udvarhelyi és zetelaki roma gyerekek – hozzák el a legszebb advent énekeket, és Mezei Ödön baptista lelkész gondolatait hallgathatják meg.

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Az öröm lángját a Szépkorúak Házánál állhatják körbe. A szombatfalvi gyertyagyújtáson, advent harmadik vasárnapján, december 13-án ugyancsak 17 órától Ambrus István – Ábel Tiszti –, a szombatfalvi Szent György plébánia papja visz közelebb a fényhez. Ezen a gyertyagyújtáson a plébánia Psallite kórusa, a Balázs Ferenc Vegyeskar és a Szépkorúak Házának kórusa fog fellépni.

Hagyományos módon a Karácsonyi Vásárban gyújtják majd meg a negyedik gyertyán a kanócot. A szeretet lángja a Márton Áron téren lobban fel december 20-án 17 órától. Itt Pitó Zsolt, a Belvárosi Református Egyházközség lelkésze hozza el ünnepi gondolatait. Az áhítaton az Udvarhelyi Népzeneműhely énekeseit hallhatják a résztvevők.