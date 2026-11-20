A polgármester szerint Székelyudvarhely nagyon el van maradva a tömbházak hőszigetelésével
Fotó: Olti Angyalka
Négy, az 1918. december 1. utcában lévő tömbház energetikai felújításának értékbecslését módosították pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Még egy hasonló pályázat folyamatban van, de újabbakat 2028-ig már nem adhatnak le.
2026. november 20., 12:472026. november 20., 12:47
2026. november 20., 12:482026. november 20., 12:48
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez (ADR Centru) adott le pályázatot a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal az 1918. december 1. utcában lévő 6., 8., 10. és 12. számú tömbházak energetikai felújítása érdekében. Nemrég pedig kéréseket kaptak a pályáztatótól a projekt értékbecslésének módosítása érdekében, ezért hívtak össze pénteken soron kívüli önkormányzati ülést a városházán.
A testületi ülésen elhangzott, hogy az értékbecslés módosítására egyebek mellett az áfanövekedés miatt van szükség. A beruházás teljes értéke így nyolcmillió lejre emelkedett, amiből 5,4 millió lejt fordítanak a tényleges építkezésre.
Az említett összegből rendbe hozzák a tömbházak körüli kis járdákat, különböző javításokat végeznek el például az omlásveszélyek megszüntetése érdekében, továbbá a kémények, szellőzőnyílások és a belső közös terek felújítását oldják meg.
Fotó: Olti Angyalka
A kapcsolódó napirend bemutatását követően Dávid Endre alpolgármester jelezte, hogy felelősségteljes munkát vár el a projekt koordinátoraitól. Nem szeretné ugyanis, ha a megvalósulás után néhány évvel korrigálni kéne a mulasztásokat.
Szakács-Paál István polgármester a közösségi médiában tett bejegyzést, amelyben úgy véli,
– ezért is örül a mostani projektnek. Megjegyzi ugyanakkor, hogy van egy másik pályázatuk is, amellyel a Forrás utcában, valamint az 1918. december 1. utcában lévő további tömbházak energetikai felújítását szeretnék megoldani. Az elöljáró ezzel a támogatásigényléssel kapcsolatban is optimista.
Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője rámutatott, mindkét említett pályázat esetében zajlik a támogatással kapcsolatos szerződéskötés előkészítése. Ettől függetlenül még számos kérést kapott intézményük a lakószövetségektől más tömbházak hőszigetelése érdekében is. Sajnos ebben az európai uniós ciklusban már nincs lehetőség hasonló pályázatokra, azt pedig egyelőre nem tudják, hogy 2028-ban milyen típusú támogatásokat lehet majd igényelni.
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