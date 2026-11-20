A polgármester szerint Székelyudvarhely nagyon el van maradva a tömbházak hőszigetelésével

Négy, az 1918. december 1. utcában lévő tömbház energetikai felújításának értékbecslését módosították pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Még egy hasonló pályázat folyamatban van, de újabbakat 2028-ig már nem adhatnak le.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 20., 12:472026. november 20., 12:47 2026. november 20., 12:482026. november 20., 12:48

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez (ADR Centru) adott le pályázatot a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal az 1918. december 1. utcában lévő 6., 8., 10. és 12. számú tömbházak energetikai felújítása érdekében. Nemrég pedig kéréseket kaptak a pályáztatótól a projekt értékbecslésének módosítása érdekében, ezért hívtak össze pénteken soron kívüli önkormányzati ülést a városházán. A lakószövetségek 166 ezer lejt pótolnak A testületi ülésen elhangzott, hogy az értékbecslés módosítására egyebek mellett az áfanövekedés miatt van szükség. A beruházás teljes értéke így nyolcmillió lejre emelkedett, amiből 5,4 millió lejt fordítanak a tényleges építkezésre.

Nagyjából 800 ezer lejesre becsülik az el nem számolható költségeket, amiből 651 ezer lejt az önkormányzatnak kell előteremtenie, míg 166 ezer lejt az érintett lakószövetségnek kell biztosítania.

Az említett összegből rendbe hozzák a tömbházak körüli kis járdákat, különböző javításokat végeznek el például az omlásveszélyek megszüntetése érdekében, továbbá a kémények, szellőzőnyílások és a belső közös terek felújítását oldják meg.

Fotó: Olti Angyalka

A kapcsolódó napirend bemutatását követően Dávid Endre alpolgármester jelezte, hogy felelősségteljes munkát vár el a projekt koordinátoraitól. Nem szeretné ugyanis, ha a megvalósulás után néhány évvel korrigálni kéne a mulasztásokat. Hirdetés Szakács-Paál István polgármester a közösségi médiában tett bejegyzést, amelyben úgy véli,

a tömbházak hőszigetelése területén van a legjobban elmaradva Székelyudvarhely a környező városokhoz képest