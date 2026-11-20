2026. november 16., hétfő

Négyféle burkolat december közepére a Bethlen Gábor utcában

Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.