Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A jelentős csapadék következtében annyira zavarossá vált a vezetékes víz négy udvarhelyszéki községben, hogy jelenleg nem alkalmas emberi fogyasztásra – figyelmeztet a Harvíz szolgáltató lakossági tájékoztatójában.
A közlemény szerint Máréfalva, Fenyéd, Zetelaka és Oroszhegy községekben a víz minősége a csapadék hatására romlott, ezért az említett négy községhez tartozó településeken élőknek
A szolgáltató a lakosság megértését és türelmét kéri.
Négy, az 1918. december 1. utcában lévő tömbház energetikai felújításának értékbecslését módosították pénteki ülésükön a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselők. Még egy hasonló pályázat folyamatban van, de újabbakat 2028-ig már nem adhatnak le.
Kérdőív segítségével mérik fel a székelyudvarhelyiek és a környező települések lakóinak utazási szokásait, igényeit és elvárásait.
Veszélybe került a síszezon a Madarasi-Hargitán, mert továbbra sem született megállapodás a sípályák üzemeltetéséről. A felek másodszor tárgyaltak Székelyudvarhelyen, és ha egy héten belül nem jutnak egyezségre, bejelenthetik, hogy elmarad a szezon.
Eddig csak korabeli dokumentumokból ismert épület pontos helyét sikerült meghatározni egy székelyudvarhelyi régészeti feltárásnak köszönhetően: a jezsuiták egykori iskolájának falai kerültek elő egy útjavítás során Székelyudvarhelyen.
Útburkolat-javítási munkálatok kezdődnek csütörtökön Székelyudvarhelyen, a Függetlenség sugárúton. A városháza jelzi, hogy a munkálatok idején forgalomkorlátozások várhatók az értintett útszakaszon.
Az elbocsátott hatvan parajdi bányász kap ugyan végkielégítést, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen találhatnak új munkát. Egy részük a közeli kőbányában, az autópálya-építésen, a környező városokban vagy külföldön kereshet lehetőséget.
Szabadtéri kiállítással tisztelegnek Márton Áron püspök emléke előtt Székelyudvarhelyen. A tárlatot kedden délután nyitják meg a Márton Áron téren, az ünnepség részeként pedig egy zenés-verses előadással is felidézik a püspök életútját.
Haladnak az útfelújítással a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában, miután a föld alatt szinte minden vezetéket ki kellett cserélni. A cél az, hogy december közepén, az ünnepek előtt már újra lehessen közlekedni az érintett szakaszon.
Közeledtek az álláspontok az új hulladékgazdálkodási rendszer ügyében Székelyudvarhelyen: a korábban tiltakozó tizenöt lakószövetség petíciója után módosultak a szerződéskötés feltételei, így jövő héten aláírhatják az új megállapodást.
Nem tudni, hogy mely állami szervhez tartoznak a parajdi Sószorosban lévő területek, így nem kezdődhetett el a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kiépítése. Közben lehetséges helyszínt azonosítottak egy új sóbánya létesítéséhez.
szóljon hozzá!