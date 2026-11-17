A tárlatot kedden délután nyitják meg a Márton Áron téren
Fotó: László Ildikó
Szabadtéri kiállítással tisztelegnek Márton Áron püspök emléke előtt Székelyudvarhelyen. A tárlatot kedden délután nyitják meg a Márton Áron téren, az ünnepség részeként pedig egy zenés-verses előadással is felidézik a püspök életútját.
A kiállítás ünnepélyes megnyitóját délután fél öttől tartják a Szent Miklós római katolikus plébániatemplomban, majd a tárlat helyszínén, a Márton Áron téren folytatódik az esemény.
A vendégeket Márton József főesperes-plébános köszönti, ünnepi beszédet mond Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere és Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója. A kiállítást Hegedűs Enikő művészettörténész, a Gyulafehérvári Érsekség egyházművészeti referense, a tárlat kurátora nyitja meg.
A rendezvény részeként a „Ne hagyd, hogy betörjenek!” című zenés-verses előadást is bemutatják, amely
A saját dalok mellett Ady Endre, Sík Sándor, Babits Mihály, Reményik Sándor, Dsida Jenő, Pilinszky János és Dietrich Bonhoeffer művei hangzanak el. Az előadás
A műsorban Fórika Balázs katolikus kántor, Ruszka Sándor református lelkész, Demeter Elemér (Ernő testvér), Köntzey Olivér (Ego Sum) és Nagy Babos Tamás működik közre. Az előadás kreatív producere Kökösi Attila.
A szabadtéri kiállítást a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia és Főesperesi Hivatal, valamint a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ szervezi.
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