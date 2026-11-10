Medve járt Énlakán

Arra kérték a lakókat, hogy ne próbálják meg etetni a nagyvadat, ne próbálják meg lefényképezni, hanem a lehető legbiztonságosabb módon óvják a javaikat. Ilyen bejelentések esetén a helyszínre siet a törvény által megszabott bizottság, amelynek tagjai a község vezetőségéből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint egy állatorvosból állnak. Ők döntenek a nagyvad sorsáról.