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Mi lesz az engedély nélküli erkélybeépítésekkel, törvénytelen átalakításokkal?

Az új urbanisztikai törvény augusztus végi megjelenése óta a városi lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés az, hogy miként törvényesíthető a sokezer korábbi erkélybeépítés

Az új urbanisztikai törvény augusztus végi megjelenése óta a városi lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés az, hogy miként törvényesíthető a sokezer korábbi erkélybeépítés

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Sokakban keltett aggodalmat az augusztus végén megjelent új urbanisztikai törvény, amely jelentős szigorítást hozott a törvénytelen építkezések, átalakítások esetében. A leggyakrabban elhangzó kérdések egyike az, hogy mi lesz az erkélybeépítésekkel.

Széchely István

2026. november 10., 07:492026. november 10., 07:49

Augusztus 25-én lépett hatályba az új urbanisztikai törvénykönyv, amely ugyan az építkezések egy része esetében jelentős könnyítéseket hozott, ám a korábban törvénytelenül vagy nem az engedélynek megfelelően elvégzett építkezések és átalakítások esetében drasztikus szigort vezetett be. Ez

egyes esetekben jelentős költségterhek mellett egy éven belül történő törvényesítést ír elő

– ellenkező esetben lehetővé téve a bontást a tulajdonos költségére –, a kisebb törvénytelenségek utólagos rendezése viszont nincs határidőhöz kötve.

Városi környezetben a leggyakoribb ilyen jellegű szabálytalanságot valószínűleg a tömbházak beépített erkélyei jelentik,

a lakóházak tulajdonosai körében az engedély nélküli kisebb-nagyobb melléképületek okozhatnak aggodalmat. Hogy mi a teendő ezek esetében, arra a székelyudvarhelyi városháza urbanisztikai osztályától kaptunk tájékoztatást.

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„Az új Építési kódex, azaz a 2026/169-es törvény 301-es cikkelye tárgyalja az építési munkálatok utólagos szabályozását, az úgynevezett Autorizație de regularizare megszerzésével. Az adott cikkely két fő kategóriára osztja az engedély nélkül elvégzett munkálatokat:

  • A legfeljebb 150 négyzetméter felületű egycsaládos lakóházak és azok melléképületeinek építése, a legfeljebb 150 m2 felületű mezőgazdasági tevékenységeket kiszolgáló melléképületek, illetve a tömbházak erkélyeinek beépítése, azok kibővítése nélkül. Ebben az esetben az utólagos engedélyezésnek nincs a törvény által szabályozott határideje, a kérvényezőt nem terhelik duplázott adóterhek, illetve tízszeres engedélyezési illetékek sem. Fontos feltétel, hogy az ingatlan ne legyen védett övezetben.

  • Más típusú épületek vagy beavatkozások, amelyek engedély nélkül vagy a tervek be nem tartásával épültek. Ide sorolhatóak a gazdasági, ipari, szolgáltatói, vagy akár a nagyobb lakóépületek, társasházak is. Ezekre a törvény 2027. augusztus 25-ig ad utólagos engedélyezési lehetőséget, amennyiben teljesítik a rájuk vonatkozó urbanisztikai, műszaki és más alkalmazandó előírásokat. Ezeket az illegalitás megállapításának pillanatától 100%-kal növelt adóval terhelik, illetve az engedélyezési illetékek is tízszeresen fizetendőek.”

A nagyobb szabályszegések esetében tehát a tulajdonosoknak érdemes észben tartania a jövő év augusztus 25-én lejáró határidőt, ugyanakkor fontos részlet az is, hogy ezeket az épületeket az illegalitás megállapításának pillanatától terhelik a megnövelt adók.

Erkélybeépítések: kell indítani az utólagos engedélyezést

De mi a teendő az engedély nélkül beépített erkélyek esetében, milyen költségekkel jár és mennyi időbe telik a törvényesítés? Ez a kérdés nagyon sokakat foglalkoztat, mint ahogyan az is, hogy az engedély nélküli hőszigeteléseket illetően van-e valamilyen kötelezettsége a tulajdonosoknak.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

A tömbházak szigetelése tételesen nincs az erkélybeépítések kategóriájába sorolva – közölte kérdésünkre a városháza.

Az erkélyek beépítése esetében, ahogy minden más illegálisan elvégzett munkálat esetében is, el kell indítani az utólagos engedélyezést

– válaszolták, majd rátértek a költségekkel kapcsolatos kérdésre.

A tervezési költség, a különböző szakhatósági jóváhagyások és tanulmányok ellenértéke nem hivatali hatáskör. Az építési engedély viszont igen, és annak illetékét a tervdokumentációban megbecsült beruházási érték alapján számolják ki a hivatalban, ami

a legtöbb esetben a beruházás ÁFA nélküli értékének 1 százaléka.

Az engedélyezési folyamatban csupán az urbanisztikai bizonylat és az építési engedély kibocsátása tartozik a polgármesteri hivatal hatáskörébe, viszont – amint arról tájékoztattak – a folyamat hosszában a tervezés és a jóváhagyások megszerzése a meghatározó.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A folyamatban az építési engedély illetéke jelenti a kisebb költséget, hiszen például egy 10 000 lej értékűre becsült beruházás – tehát az erkélybeépítés – esetén ez 100 lejes költséget jelent.

Nagyobb kiadást a tervezés költsége jelent, és a folyamatnak az időigényesebb része is ez, valamint a szakhatósági jóváhagyások megszerzése.

A városháza azonban felhívta a figyelmet, hogy minden esetben kiemelten fontos, hogy mielőtt a tulajdonosok bármilyen lépést tesznek ezekben az ügyekben, konzultáljanak a városháza urbanisztikai osztályával.

Mi a teendő a törvénytelen melléképületek, és a lakóházak engedély nélküli átalakítása esetében?

A lakóházak törvénytelen vagy nem az engedélynek megfelelően elvégzett átalakításainak, vagy az illegálisan felhúzott melléképületeknek a törvényesítése, és minden hasonló folyamatot egy urbanisztikai bizonylat igénylésével kell kezdeni. Ezután az abban foglaltak alapján elkészülnek a műszaki dokumentációk, szaktanulmányok. A szakhatósági engedélyek beszerzése után következhet az építési engedély igénylése.

A költségek meghatározó részét ez esetben is a tervezési és engedélyezési illeték jelenti,

és utóbbi szintén a becsült beruházási érték alapján számolandó. A lakóházak esetében ez a beruházás ÁFA nélküli értékének 0,5 százaléka – tájékoztatott a polgármesteri hivatal urbanisztikai osztálya.

Mire számíthatnak azok, akik nem végzik el a törvényesítést?

Korábban elterjedt gyakorlat volt országszerte, hogy az építtetők egy része engedély nélkül, vagy a jóváhagyott tervektől eltérve húzott fel épületeket, végzett átalakításokat, a költségekbe belekalkulálva a minimális bírságot is. A legalitásba való visszatérést a viszonylag könnyen és olcsón megúszható utólagos szabályosítás tette lehetővé, ez esetenként a gyorsabb és kevésbé bürokratikus útját is jelentette az építkezés, átalakítás végrehajtásának. Ez

a kiskapu azonban bezárult, a nagy törvénytelenségek utólagos rendezése pedig rendkívül költséges.

Ám aki ezt elmulasztja, az bontással számolhat.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

„A 2026/169-es törvény értelmében a nem legalizált, vagy nem legalizálható épületek esetében el kell indítani a bontási eljárást. Az utólagos engedélyezés minden esetben csak akkor lehetséges, ha a munkálatok betartják az urbanisztikai szabályozást és a tervezési normákat.

Idézet
Az illegálisan elvégzett építési munkálatok a törvényi előírásoknak megfelelően büntetendőek”

– közölte az ilyen esetekkel kapcsolatban a városháza.

Azzal kapcsolatban, hogy helyi szinten milyen a helyzet az ilyen szabálytalanságokat illetően, azt írták, hogy Székelyudvarhelyen az építési fegyelem ellenőrzése a helyi rendőrség hatáskörébe tartozik. Az általuk kiállított, kihágásokat megállapító és büntető jegyzőkönyvek nagy része kisebb építési munkálatokra vonatkozik, mint például kerítések, melléképületek vagy kisebb, raktározásra alkalmas épületek építése, vagy olyan munkálatokra, amelyekkel létező épületeket alakítanak át engedélyezett terv nélkül. Tapasztalataik szerint

az elmúlt években ritka volt a lakóházak, ipari vagy szolgáltatási célú épületek engedély nélküli felépítése.

Szakács-Paál István: a beépített erkélyek miatt nem kell pánikba esni

Az új urbanisztikai törvényről hosszan cikkeztünk annak megjelenésekor, augusztus végén. Akkor a székelyudvarhelyi helyzetről a polgármesteri hivataltól kértünk tájékoztatást, amire ígéretet ugyan kaptunk, válaszokat végül nem.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

A városháza nyilvános tájékoztatást sem adott ki azóta a témában, ám a napokban Szakács-Paál István polgármester bejegyzést tett közzé a közösségi hálón.

Idézet
A legfontosabb üzenet: a beépített erkélyek miatt nem kell pánikba esni, és nem kell azonnali adóemeléstől tartani. Az ingatlanadó nem emelkedik meg automatikusan pusztán azért, mert valaki korábban beépítette az erkélyét.

Az elmúlt időszakban több városlakó is megkeresett engem, vagy kollégáimat az engedély nélkül beépített erkélyekkel, illetve az illegális építkezésekkel kapcsolatos új törvényi rendelkezések miatt. A sajtóban megjelent pontatlan és hiányos információk sokakban aggodalmat keltettek, különösen az ingatlanadó esetleges megemelésével kapcsolatban” – írja bejegyzésben.

A témával kapcsolatban a polgármestert kerestük meg – aki elmondta, a pontatlan sajtóinformációk a központi sajtóban megjelent cikkekre vonatkoznak –, és az ő közvetítésével kaptunk válaszokat kérdéseinkre a városháza urbanisztikai osztályától.

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