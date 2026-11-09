Érkezik egy kis felmelegedés a hét elején, a hét végén viszont már havazhat is a magasabban fekvő területeken

A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Székelyhon 2026. november 09., 15:402026. november 09., 15:40

A hétfőn közzétett kéthetes prognózis szerint Erdélyben szerdáig

9-11 Celsius-fok körül alakulnak a nappali maximumok, majd csütörtökön és pénteken 15-18 Celsius-fokig melegszik a levegő.

Ezt követően jelentős lehűlés várható, 14-16. között már csak 6-8 fokos csúcsértékekkel. Hirdetés Később ismét enyhülhet az idő. Éjszakánként

a hét eleji mínusz 2 és 0 Celsius-fokról 6-8 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet, majd ismét fagypont közelébe süllyed.