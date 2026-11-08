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Drasztikus változás áll be az időjárásban jövő héten

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Akár mínusz 11 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet hétfőre virradóan Székelyföldön, de az ország szinte egész területén fagypont alatti értékekre kell számítani. A jövő hét közepétől azonban országszerte jelentős felmelegedés várható.

Székelyhon

2026. november 08., 16:552026. november 08., 16:55

„Egyelőre továbbra is a hideg légtömeg hatása alatt állunk, ezért az éjszaka az ország szinte egész területén fagypont alatti hőmérsékletek lesznek.

Idézet
A legalacsonyabb értékeket továbbra is Kelet-Erdély medencéiben mérhetjük, ahol mínusz 10–11 fokra számítunk”

– nyilatkozta vasárnap Alina Șerban, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) meteorológusa, akit a HotNews idéz.

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A többi régióban a legalacsonyabb hőmérsékletek mínusz 6–5 és 0–2 fok között alakulnak. „A legmagasabb értékekre a tengerparton számíthatunk. Napközben emelkednek a hőmérsékletek, de továbbra is elmaradnak az ebben az időszakban megszokott értékektől: legfeljebb 13–14 fok között alakulnak” – mondta Șerban.

Utóbbi értékeket csak elszórtan, az ország nyugati és délnyugati részén mérhetik.

Idézet
Az időjárás összességében kellemes lesz, sok napsütéses időszakkal, és ezúttal a szél sem erősödik meg”

– tette hozzá az ANM meteorológusa.

Hétfőtől esőzések is várhatók. „Holnap az ország nyugati és déli részén elszórtan fordulhat elő eső, de jelentős csapadékmennyiségre nem kell számítani. Kedden azonban egyre nagyobb területekre terjednek ki az esőzések, és helyenként számottevő mennyiségű, négyzetméterenként 15–20 liter csapadék is hullhat, különösen az ország nyugati és déli részének hegyvidéki területein” – mondta Alina Șerban.

A hegyekben, a magasabban fekvő területeken havas eső és havazás is előfordulhat, főként a Nyugati- és a Déli-Kárpátokban.

Az időjárás-előrejelzés azonban jó híreket is tartogat.

„A jövő hét közepétől minden régióban felmelegedés várható. A nappali csúcshőmérsékletek akár a 19–20 fokot is elérhetik, az éjszakai minimumok pedig országszerte fagypont fölé emelkednek” – magyarázta Alina Șerban.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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