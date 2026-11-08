Drasztikus változás áll be az időjárásban jövő héten

Akár mínusz 11 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet hétfőre virradóan Székelyföldön, de az ország szinte egész területén fagypont alatti értékekre kell számítani. A jövő hét közepétől azonban országszerte jelentős felmelegedés várható.

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„Egyelőre továbbra is a hideg légtömeg hatása alatt állunk, ezért az éjszaka az ország szinte egész területén fagypont alatti hőmérsékletek lesznek.

A legalacsonyabb értékeket továbbra is Kelet-Erdély medencéiben mérhetjük, ahol mínusz 10–11 fokra számítunk”

– nyilatkozta vasárnap Alina Șerban, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) meteorológusa, akit a HotNews idéz.

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A többi régióban a legalacsonyabb hőmérsékletek mínusz 6–5 és 0–2 fok között alakulnak. „A legmagasabb értékekre a tengerparton számíthatunk. Napközben emelkednek a hőmérsékletek, de továbbra is elmaradnak az ebben az időszakban megszokott értékektől: legfeljebb 13–14 fok között alakulnak” – mondta Șerban.

Utóbbi értékeket csak elszórtan, az ország nyugati és délnyugati részén mérhetik.