Alig emelkedik a Duna vízhozama, a csernavodai atomerőmű második blokkjának sorsa is ettől függ

A Duna vízhozama a következő napokban is jóval elmarad a novemberi sokéves átlagtól – derül ki az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) vasárnap közétett előrejelzéséből.

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A folyam vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a jelenlegi 1750-ről rövid időre 1800 köbméter/másodpercre emelkedik, majd 1700 köbméter/másodpercre csökken.

A Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt nyáron a csernavodai atomerőmű mindkét blokkját le kellett állítani. Az 1-es reaktort november 6-án ismét rákapcsolták az országos villamosenergia-hálózatra, a 2-es újraindításáról pedig hétfőn döntenek a Duna vízállásának alakulása alapján.

korábban írtuk Újraindíthatják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkját is Ha a Duna vízszintje még legalább 10–15 centiméterrel emelkedik, elképzelhető a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása is – közölte szombati csernavodai látogatásakor Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter.

Az INHGA novemberre 1400 és 2000 köbméter/másodperc közötti dunai vízhozammal számol Báziásnál – írja az Agerpres.