Múzeumi élmény: amikor téged is elítélnek a koncepciós perben

A kommunizmus korszaka nem csak a történelmi múlt része, hiszen sokunk személyes életének meghatározó részét jelenti. A Vörös Csillag Múzeum látványtervezői erre is törekedtek: ne csak nézzük a múltidézést, legyünk részesei azoknak az időknek.

Gergely Imre 2026. november 08., 17:012026. november 08., 17:01

Mi történik, ha egy múzeumban nemcsak nézzük a történelmet, hanem egy kicsit bele is csöppenünk? A sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeumban végigjárhatjuk a deportáltak útját,

vádlottként elítélhetnek egy koncepciós perben,

túlélhetjük az 1977-es nagy földrengést,

vagy éppen az 1980-as évek gyerekeként állhatunk sorban egy üres bolt előtt. A látvány mögött azonban rengeteg ember összehangolt munkája áll. Baróti Hunorral és B. Porzsolt Erzsébettel, a Manierart műhely vezetőivel arról beszélgettünk, hogyan lesz egy történelmi kiállításból összművészeti alkotás. Hirdetés Kolozsvár bombázásával indul a történet, majd egyre sötétebb időszakokba jutunk. A deportálásoknál a tükröződő felületek között haladva

úgy érezhetjük, mi is a kényszerlakhelyre vagy munkatáborba hurcoltak között vagyunk.

A fények, a vetítések és a hangok együtt dolgoznak azon, hogy ne csak lássuk, hanem valamennyire át is érezzük a kiszolgáltatottságot. Aztán egy koncepciós per vádlottjai leszünk. A vád szerint burzsoá származásunk és ellenforradalmi magatartásunk veszélyezteti a népi demokrácia stabilitását. Bármit válaszolunk az ügyész kérdéseire, az ítélet lényegében már megszületett. Visznek a börtönbe, kényszermunkára. Később

a földrengést élhetjük át, miközben a talpunk alatt is megmozdul a föld,

és visszakerülhetünk a nyolcvanas évekbe, amikor gyerekként hiába állunk sorban az üzletben, mire a pulthoz érünk, már nem jut nekünk semmi.

Fotó: Gergely Imre

A virtuális valóság szemüvegével Ceaușescu palotáiba is bepillanthatunk. Máshol pionírként vagy hazafias ünnepségek résztvevőjeként találkozunk azzal a világgal, amelyet a rendszer az aranykoraként szeretett bemutatni.

A kiállítás azonban nem akarja azt sugallni, hogy az emberek élete kizárólag félelemből és nélkülözésből állt.

A kommunizmusban is születtek szerelmek és gyermekek, az emberek kirándultak, moziba jártak, táncházakba és fesztiválokra mentek.

A szerencsésebbeknek Dacia 1300-asuk is volt. A lakásokban nippek sorakoztak, a konyhákban régi használati tárgyak, a polcokon pedig ott voltak a korszak apró kellékei. Ismerős látványok, amelyek sokakban saját gyerekkori vagy családi emlékeket idézhetnek fel. Mert az ég akkor is kék volt. korábban írtuk Súlyos nevet kapott a készülő sepsiszentgyörgyi múzeum Nyitásra készül a szocializmus éveit bemutató sepsiszentgyörgyi múzeum, amely Vörös Csillag Kommunizmus Múzeuma néven fog működni. A beruházás átadási határideje augusztus vége. A kiállítás látványvilágának megtervezését és a különböző alkotói területek összehangolását a Manierart műhely végezte. „Minden ilyen munka egy témafelvetéssel, egy kijelölt épülettel és egy megvalósításra elszánt megrendelővel kezdődik. Ebben az esetben Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád volt a megrendelő. Első körben számára kellett felvázolni, hogy milyen elképzelés mentén lehetne a kommunista korszakot múzeumi élménnyé formálni. A tartalmat a kiállítás kurátorai, Tóth-Bartos András és Kinda István biztosították. Ők határozták meg a történelmi témákat, gyűjtötték össze az információkat és a dokumentumokat.

A Manierart feladata az volt, hogy mindezt látvánnyá, hanggá és átélhető élménnyé alakítsa”

– mutat rá Baróti Hunor, a Manierart vezetője. A megvalósításra rendelkezésre álló idő, speciális helyzeteket teremtett, amihez megrendelőnek, kurátoroknak és látványtervezőknek egyaránt dinamikusan kellett alkalmazkodnia. Párhuzamosan végezte mindenki a munkáját. A hivatal meghirdette a tárgyak gyűjtését, a kurátorok felvázolták a témákat és elkezdték a műtárgy beszerzéseket, a látványtervező meghatározta a fő fókuszpontokat.

A megrendelő, kurátor, látványtervező hármas egysége úgy kellett egymás eredményes munkájához idomuljon, hogy kinek-kinek a munkájának az eredménye implementálható legyen a kiállításba

– vázolta B. Porzsolt Ersébet, Baróti Hunor alkotótársa. Mivel az elején nem voltak tárgyak, főként a rendelkezésre álló fotóanyagból kellett kiindulniuk, valamint az emlékekből, amelyeket a kurátorok, látványtervezők és a munkába bekapcsolt más szakemberek, alkotók maguk is átéltek. Volt, aki ebben nőtt fel, és voltak, akik gyermekként élték meg a korszak utolsó éveit. Ezek összefűzése adta a vezérvonalat.

Nem ijesztett meg, hogy nincsenek tárgyak. Korábban is készítettünk olyan kiállításokat, amelyeknél szinte csak egy ötlet vagy egy kutatás állt rendelkezésre, tárgyak viszont alig”

– mutatott rá Baróti Hunor. A kommunista korszakról fennmaradt többezer fénykép és filmanyag jó alap volt egy modern technológiára épülő tárlathoz. A látványtervezésben meghatározó szerepet kapott Bordos László, aki épületvetítéseivel nemzetközi hírnevet szerzett. korábban írtuk Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe. Három emelet, három különböző hangulat Az alagsorban a sötét színek, a szürkék, a feketék és a tűzpiros árnyalatok uralkodnak. Az elmosódó képek, az életlen betűkontúrok és a nyomasztó hanghatások mind a kiszolgáltatottság érzését erősítik.

A deportálásokat bemutató térben a tükröződő felületek között haladva magunk is a történet részévé válunk.

A deportáltak útját például egy nagy térképen jelenítik meg. Lézerfények érzékeltetik, milyen hatalmas távolságokra hurcolták el az embereket, akár a fél világon keresztül. A tükröződő felületek pedig azt az érzést keltik, mintha mi is közöttük vonulnánk. Az első emeletre érve már világosabb, letisztultabb környezet fogad. A bútorzat is változik: olyan moduláris elemeket terveztek, amelyek vitrinné, tükröződő felületté vagy témaelválasztóvá alakíthatók. Az egyik legérdekesebb rész a népbíróság interaktív játéka. Itt

vádlottként találjuk magunkat egy olyan folyamatban, amelynek kimenetelére valójában semmilyen ráhatásunk nincs.

Ezen a szinten már több személyes visszaemlékezéssel is találkozunk. A történelmi tények mellé odakerülnek azok az emberi történetek, amelyek igazán közel hozzák a korszakot.

Fotó: Gergely Imre

A második emelet még színesebb, még inkább a hétköznapokat idézi. Az akkor mindenkinél előforduló használati tárgyak, egy rekonstruált lakásbelső és egy üres üzlet mutatja meg, milyen környezetben éltek az emberek. Itt már

nemcsak a megfigyeléstől való félelem jelenik meg, hanem a kirándulás, a mozi, a családi élet és a szórakozás is.

A három szint hangulata tehát tudatosan változik. A sötét, nyomasztó alagsorból fokozatosan jutunk el a színesebb hétköznapokig. A központi terekben ugyanakkor videotechnikai megoldások kapcsolják össze az emeleteket, hogy a látogató egyetlen történetként élje meg a tárlatot. Kilencven ember dolgozott a látogatói élmény megvalósításán A kiállításhoz a kurátorok útmutatásai alapján összesen 41 témát dolgoztak fel.

Mintegy négyezer négyzetméternyi nyomtatott felület készült, a szövegek pedig több mint egymillió betűkaraktert tartalmaznak.

A grafikai munkában külső partnerként a Vector Mouse, Ferenczi Zoltán csapata vállalt hangsúlyos szerepet. A kiállításban mintegy négyszáz bútordarab és 460 multimédiás eszköz kapott helyet. A személyes történeteket ötven interjúalany visszaemlékezései teszik még hitelesebbé. Összesen 276 interjúrészletet használtak fel, ezek mintegy 350 oldalnyi szöveget jelentenek.

A látogatók külön elektronikus eszközökkel és kártyákkal hívhatják elő a hanganyagokat, magyar vagy román nyelven.

Így nemcsak a kiállítás által kínált látványt kapják, hanem maguk is dönthetnek arról, melyik történetre kíváncsiak.

Fotó: Gergely Imre

A hangzásvilág kialakításában a Bagossy Brothers Company zenésze Bagossy László is részt vett, az alagsorban hallható hanganyagok szerkesztéséhez járult hozzá. Szerették volna Dragomán György írót is bevonni, hiszen több művében foglalkozik a korszak emlékezetével, ez az együttműködés azonban végül nem valósult meg – mondta el Baróti Hunor. Amit megálmodtak, nem minden esetben fért bele Az első elképzelés kifejezetten látványos, high-tech kiállítás volt. Ebből nagyjából hetven százalék valósult meg, sok ötlet már túlment azon a kereten, ami ebbe a projektbe belefért, így alkalmazkodni kellett a lehetőségekhez. Egy ilyen nagy projekt esetében előbb-utóbb szembe kellett nézni azzal, hogy nem minden elképzelés valósítható meg. A finanszírozás, a műszaki feltételek és a biztonsági előírások egyaránt határt szabtak a terveknek.

Eredetileg jóval több interaktív elemet szerettek volna elhelyezni a kiállításban.

Baróti Hunor például azt képzelte el, hogy a látogató akár a teljes környezetre hatással lehet: kiválaszthatja a megjelenő képanyagot, és ezzel maga alakíthatja az adott téma vizuális világát. Ez végül csak részben valósult meg. A kurátorok ugyanis a hagyományos kiállítási forma egyes elemeit is meg akarták tartani. Hasonlóan izgalmas elképzelés volt a megfigyelés témájának kiterjesztése az egész térre. A látogatónak nem csupán egy-egy ponton kellett volna találkoznia a megfigyelés gondolatával, hanem már az interakcióival is a rendszer részévé válhatott volna. Végül ez a megoldás csak részben valósult meg, egy alkalmazásba került be.

A tűzvédelmi előírások, a menekülési útvonalak biztosítása és a műtárgyak közötti kötelező távolságok is meghatározták, hogyan rendezhetik be a tereket.

A bútorzatot ezért eleve úgy tervezték meg, hogy később könnyen átalakítható legyen. Amint Baróti Hunor elmondta, minden ilyen kiállításnál eljön az idő évek múlva, amikor változtatni, újítani érdemes. Mivel itt sok moduláris elemet használtak, könnyen megváltoztathatók lesznek a terek arányai, kiállítási felületek. Svájcból kellett vonatot hozni A megvalósítás során akadtak egészen váratlan nehézségek is. Ilyen volt a kiállításban központi helyet kapó vasúti vagon beszerzése.

Egy eredeti, már használaton kívüli szerelvényt szerettek volna elhelyezni a múzeumban, de Romániában nem találtak megfelelőt.

Közben zajlott már az építkezés, és egyre kevesebb lehetőség maradt arra, hogy egy ekkora tárgyat bejuttassanak az épületbe. Végül Svájcból sikerült vonatot szerezni.

Fotó: Gergely Imre

A kurátorok kitartása kellett, hogy lehetőleg jelentős számú eredeti műtárgy is bekerüljön a kiállításba. Aukciósházakat figyeltek,

egyes tárgyakat pedig saját pénzükből vásároltak meg, amíg a finanszírozás utol nem érte a folyamatot.

Az egykori Dohánygyár csarnokait átalakító Industry Transilvan is rugalmasan állt a feladathoz, ami nagyon fontos volt, hiszen ilyen tér kialakításnál, sokféle elvárásnak, igénynek kellett megfelelni, és nem lehet egyszerűen továbbadni a problémákat egyik alvállalkozótól a másikig. Egy kiállítás, amely tovább alakulhat A Vörös Csillag Múzeum létrehozása nem csupán egy látványos tárlat megtervezését jelentette. Baróti Hunor szerint jó dolog nagy víziókkal nekivágni egy ilyen munkának, még akkor is, ha nem sikerül mindent megvalósítani. A sepsiszentgyörgyi kiállításban sok minden létrejött abból, amit az elején elképzeltek, más ötletek viszont egyelőre váratnak magukra. Idővel talán éppen itt a múzeum továbbfejlesztésével, vagy más hasonló projekteknél megjelenhetnek azok az elemek is, amik most még nem kerülhettek a látogatók elé.

De tény: ami megvalósult az igazán hatásos.