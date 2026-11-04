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Péter Alpár Ignotus című kiállítása nyílik meg Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Székely Nemzeti Múzeum

Fotó: Székely Nemzeti Múzeum

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Péter Alpár képzőművész Ignotus című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Lábasházba. A tárlat különleges betekintést nyújt Péter Alpár több mint három évtizedes alkotói tevékenységébe.

Gergely Imre

2026. november 04., 20:122026. november 04., 20:12

Péter Alpár alkotói pályája Sepsiszentgyörgyön indult, a kilencvenes évek városbeli művészeti élete meghatározó hatással volt szemléletére, most pedig első szülővárosi egyéni kiállításán ebből a gondolkodásmódból is ízelítőt ad.

A 18 órakor kezdődő tárlatot Várallyay Réka művészettörténész nyitja meg, az esemény házigazdája Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója lesz.

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Az Ignotus – vagyis az ismeretlen – című tárlat elsősorban olyan, helyspecifikus alkotásokra összpontosít, amelyek különböző, többnyire távoli országokban, egy-egy sajátos környezet összefüggésében születtek. Ezeket a munkákat a hazai közönség elsősorban az alkotói folyamatokat bemutató dokumentációkon keresztül ismerheti meg.

A kiállítótérben tárgyi relikviák, naplók, vázlatok, eredeti tervrajzok, valamint a megvalósult művekről készült fotók giclée-nyomatai is helyet kapnak. A tárlat így nem csupán az elkészült alkotásokat, hanem az azokhoz vezető művészi folyamatokat is bemutatja. A kiállításról bővebb információ a Székely Nemzeti Múzeum honlapján olvasható. A kiállítás november 20-ig látogatható.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kultúra
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