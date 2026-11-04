Úgy tűnik, hogy Románia idén 3 milliárd eurót kaphat meg a PNRR-programhoz igényelt 6,4 milliárdból

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Románia az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó ötödik és hatodik kifizetési kérelemben igényelt mintegy 6,4 milliárd euróból várhatóan csak körülbelül 3 milliárdot kap meg idén.
A fennmaradó 3,4 milliárd euró folyósítását felfüggesztheti az Európai Bizottság (EB) – jelentette ki szerdán Alexandru-Mihai Ghigiu európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter.
A tárcavezető sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy Románia a helyreállítási terv háromszori újratárgyalása után
A fennmaradó források megszerzését azonban veszélyezteti, hogy több vállalt reform és beruházás teljesítésével kapcsolatban problémák merültek fel.
Az ötödik kifizetési kérelem 2,08 milliárd euróra vonatkozik, és az ebbe foglalt 75 mérföldkőből hat teljesítése kérdéses. A 4,35 milliárd euró értékű hatodik kérelem esetében
Ghigiu szerint háromféle probléma merült fel: egyes reformokat és beruházásokat nem valósítottak meg, más esetekben a teljesítést igazoló dokumentumok hiányosak, illetve az Európai Bizottságnak benyújtott adatok pontatlanok vagy ellentmondásosak. Utóbbiakra példaként az állami vállalatok irányítását felügyelő ügynökséget (AMEPIP) említette, amely szerinte
A miniszter közölte, hogy november 6-ig további javított dokumentumokat küldenek Brüsszelnek, és várakozásaik szerint az Európai Bizottság november 20-án dönt a teljesített mérföldkövekről, valamint a folyósítható összegekről.
Ghigiu hangsúlyozta, hogy a 3 milliárd eurós idei kifizetés és a 3,4 milliárd euró felfüggesztése egyelőre csak becslés, amely a következő napokban benyújtott dokumentumok értékelése nyomán még változhat.
– magyarázta a miniszter.
A tárcavezető azt is közölte, hogy a pénzügyminisztériummal közösen megoldásokat keresnek az előrehaladott szakaszban lévő PNRR-beruházások befejezésére. A projekteket lehetőség szerint más uniós forrásokból, például kohéziós alapokból, vagy szükség esetén az állami költségvetésből finanszíroznák – tette hozzá.
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