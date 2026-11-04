Új intézkedésekkel javítanák a ritka betegséggel élők ellátását Romániában

Bővítenék az újszülöttkori szűrőprogramot, összehangolnák a ritka betegségek kezelését végző orvoscsapatok munkáját, és megkönnyítenék a gyermekkorú betegek átállását a felnőttellátásra – jelentette be az egészségügyi miniszter.

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Három kiemelt intézkedést jelentett be szerdán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a ritka betegségben szenvedők ellátásának javítására: az újszülöttkori szűrőprogram bővítését, a multidiszciplináris orvoscsoportok támogatását és a gyermekkorú betegek felnőttellátásba való átmenetének megkönnyítését.

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A tárcavezető egy bukaresti szakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy a ritka betegségek kezelésében kulcsfontosságú a korai diagnózis, ezért