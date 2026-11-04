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Új intézkedésekkel javítanák a ritka betegséggel élők ellátását Romániában

• Fotó: Alexandru Rogobete/Facebook

Fotó: Alexandru Rogobete/Facebook

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Bővítenék az újszülöttkori szűrőprogramot, összehangolnák a ritka betegségek kezelését végző orvoscsapatok munkáját, és megkönnyítenék a gyermekkorú betegek átállását a felnőttellátásra – jelentette be az egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. november 04., 15:472026. november 04., 15:47

Három kiemelt intézkedést jelentett be szerdán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a ritka betegségben szenvedők ellátásának javítására: az újszülöttkori szűrőprogram bővítését, a multidiszciplináris orvoscsoportok támogatását és a gyermekkorú betegek felnőttellátásba való átmenetének megkönnyítését.

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A tárcavezető egy bukaresti szakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy a ritka betegségek kezelésében kulcsfontosságú a korai diagnózis, ezért

fejleszteni kívánják az országos újszülöttkori szűrőprogramot, amely már az élet első napjaiban lehetővé teszi bizonyos betegségek felismerését.

Rogobete szerint a ritka betegségek kezelésére szakosodott központokban bővíteni kell a több szakterület orvosait tömörítő csapatokat, mivel ezeknek a betegeknek összehangolt szakorvosi ellátásra van szükségük. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményez az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral

olyan szolgáltatáscsomagok bevezetéséről, amelyek lehetővé tennék a multidiszciplináris ellátás költségeinek elszámolását.

A harmadik célkitűzés a gyermekkorban diagnosztizált betegek folyamatos orvosi ellátásának biztosítása a nagykorúvá válásuk után is, mivel

sokuk számára nehézséget jelent a megfelelő felnőttszakorvos megtalálása.

A miniszter szerint az intézkedések gyakorlatba ültetése javíthatja a ritka betegségben szenvedők hozzáférését az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és hatékonyabbá teheti az ellátás megszervezését.

Belföld Egészségügy
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