Új intézkedésekkel javítanák a ritka betegséggel élők ellátását Romániában

Fotó: Alexandru Rogobete/Facebook
Bővítenék az újszülöttkori szűrőprogramot, összehangolnák a ritka betegségek kezelését végző orvoscsapatok munkáját, és megkönnyítenék a gyermekkorú betegek átállását a felnőttellátásra – jelentette be az egészségügyi miniszter.
Három kiemelt intézkedést jelentett be szerdán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a ritka betegségben szenvedők ellátásának javítására: az újszülöttkori szűrőprogram bővítését, a multidiszciplináris orvoscsoportok támogatását és a gyermekkorú betegek felnőttellátásba való átmenetének megkönnyítését.
A tárcavezető egy bukaresti szakmai rendezvényen hangsúlyozta, hogy a ritka betegségek kezelésében kulcsfontosságú a korai diagnózis, ezért
Rogobete szerint a ritka betegségek kezelésére szakosodott központokban bővíteni kell a több szakterület orvosait tömörítő csapatokat, mivel ezeknek a betegeknek összehangolt szakorvosi ellátásra van szükségük. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményez az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
A harmadik célkitűzés a gyermekkorban diagnosztizált betegek folyamatos orvosi ellátásának biztosítása a nagykorúvá válásuk után is, mivel
A miniszter szerint az intézkedések gyakorlatba ültetése javíthatja a ritka betegségben szenvedők hozzáférését az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és hatékonyabbá teheti az ellátás megszervezését.
A piacvezető OMV Petrom szerda délben 5 banival csökkentette a benzin literenkénti árát, amely így, egy hónap elteltével ismét 10 lej alá csökkent a Petrom-töltőállomásokon – derül ki a Profit.ro gazdasági portál által elemzett adatokból.
Hiába kezdeményezték, nem kapnak szabadnapot a szülők a tanévnyitó napjára: a képviselőház szerdán elutasította az erre vonatkozó törvénytervezetet. A javaslat az óvodás és iskolás gyermekek szüleire vonatkozott volna.
Románia a 31. helyről a 32. helyre csúszott vissza az európai vásárlóerő-ranglistán, miközben Magyarország három helyet javított. A romániai egy főre jutó vásárlóerő alig több mint fele az európai átlagnak – derül ki a NielsenIQ friss felméréséből.
Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
Jelentősen visszaesett az új személyautók forgalomba íratása Romániában az idei év harmadik negyedévében: 26,4 százalékkal kevesebb autót jegyeztek be, mint 2025 azonos időszakában.
Súlyos választási vereséget szenvedtek Donald Trump republikánusai az amerikai félidős választásokon: a demokraták mind a szenátusban, mind a képviselőházban megszerezték a többséget, ráadásul több hagyományosan republikánus fellegvárban is győztek.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szerda reggel 6:09-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A belügyminisztérium egységei részt vesznek szerdán a Fekete-tengeren, Neptun üdülőtelepülés közelében elsüllyedt török vontatóhajó hét tengerészének megmentésére indított akcióban.
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata idén is meghirdeti a Szent György-ösztöndíjat, amelyre a kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező sepsiszentgyörgyi végzős diákok pályázhatnak. Az ösztöndíjat évente egyszer ítélik oda, értéke 5000 lej.
Luca Niculescu miniszterelnök kedd este közölte, hogy várhatóan 2027. január elsejétől indexálják a nyugdíjakat, a döntés azonban az ország költségvetési helyzetétől függ.
szóljon hozzá!