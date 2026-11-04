„Becsúszott” tíz lej alá a benzin ára

A piacvezető OMV Petrom szerda délben 5 banival csökkentette a benzin literenkénti árát, amely így, egy hónap elteltével ismét 10 lej alá csökkent a Petrom-töltőállomásokon – derül ki a Profit.ro gazdasági portál által elemzett adatokból.

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Az árcsökkentés nyomán a standard benzin literje a Petrom kutaknál 9,96 lejbe, a prémiumkategóriás OMV-töltőállomásokon pedig 10,02 lejbe kerül. Legutóbb közel két hónapja, szeptember 14-én volt ennél alacsonyabb a benzin ára: akkor a Petromnál 9,93 lejért lehetett tankolni literenként.

Az összes nagy üzemanyag-forgalmazó mindössze egy nappal korábban emelte a standard gázolaj árát, amely így

A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.

Ez volt az első árváltozás a standard dízel esetében az elmúlt egy hónapban.

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Legutóbb október 7-én változott a gázolaj ára, akkor literenként 5 banival csökkent. Kedden ugyanennyivel drágult, így visszatért az október 6-i árszintre. A keddi áremelés után a gázolaj literje már csak 3 banival maradt el a 11 lejes határtól: az OMV, a Rompetrol és a MOL prémiumkategóriás töltőállomásain 10,97 lejbe kerül.