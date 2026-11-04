„Becsúszott” tíz lej alá a benzin ára

Fotó: Borbély Fanni
A piacvezető OMV Petrom szerda délben 5 banival csökkentette a benzin literenkénti árát, amely így, egy hónap elteltével ismét 10 lej alá csökkent a Petrom-töltőállomásokon – derül ki a Profit.ro gazdasági portál által elemzett adatokból.
Az árcsökkentés nyomán a standard benzin literje a Petrom kutaknál 9,96 lejbe, a prémiumkategóriás OMV-töltőállomásokon pedig 10,02 lejbe kerül. Legutóbb közel két hónapja, szeptember 14-én volt ennél alacsonyabb a benzin ára: akkor a Petromnál 9,93 lejért lehetett tankolni literenként.
Október 2-án a Petrom hálózata utolsóként kínálta még 10 lej alatti, pontosabban 9,99 lejes literenkénti áron az üzemanyagot.
A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.
Az összes nagy üzemanyag-forgalmazó mindössze egy nappal korábban emelte a standard gázolaj árát, amely így
Ez volt az első árváltozás a standard dízel esetében az elmúlt egy hónapban.
Legutóbb október 7-én változott a gázolaj ára, akkor literenként 5 banival csökkent. Kedden ugyanennyivel drágult, így visszatért az október 6-i árszintre. A keddi áremelés után a gázolaj literje már csak 3 banival maradt el a 11 lejes határtól: az OMV, a Rompetrol és a MOL prémiumkategóriás töltőállomásain 10,97 lejbe kerül.
A jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a gázolaj jövedéki adóját 25 százalékkal csökkentették, ami literenként 85 banival mérsékli a végső árat. E kedvezmény nélkül a standard gázolaj literje a Petrom töltőállomásain 11,76 lejbe, az OMV, a MOL és a Rompetrol kútjainál pedig 11,82 lejbe kerülne.
Bővítenék az újszülöttkori szűrőprogramot, összehangolnák a ritka betegségek kezelését végző orvoscsapatok munkáját, és megkönnyítenék a gyermekkorú betegek átállását a felnőttellátásra – jelentette be az egészségügyi miniszter.
Hiába kezdeményezték, nem kapnak szabadnapot a szülők a tanévnyitó napjára: a képviselőház szerdán elutasította az erre vonatkozó törvénytervezetet. A javaslat az óvodás és iskolás gyermekek szüleire vonatkozott volna.
Románia a 31. helyről a 32. helyre csúszott vissza az európai vásárlóerő-ranglistán, miközben Magyarország három helyet javított. A romániai egy főre jutó vásárlóerő alig több mint fele az európai átlagnak – derül ki a NielsenIQ friss felméréséből.
Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
Jelentősen visszaesett az új személyautók forgalomba íratása Romániában az idei év harmadik negyedévében: 26,4 százalékkal kevesebb autót jegyeztek be, mint 2025 azonos időszakában.
Súlyos választási vereséget szenvedtek Donald Trump republikánusai az amerikai félidős választásokon: a demokraták mind a szenátusban, mind a képviselőházban megszerezték a többséget, ráadásul több hagyományosan republikánus fellegvárban is győztek.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt szerda reggel 6:09-kor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A belügyminisztérium egységei részt vesznek szerdán a Fekete-tengeren, Neptun üdülőtelepülés közelében elsüllyedt török vontatóhajó hét tengerészének megmentésére indított akcióban.
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata idén is meghirdeti a Szent György-ösztöndíjat, amelyre a kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező sepsiszentgyörgyi végzős diákok pályázhatnak. Az ösztöndíjat évente egyszer ítélik oda, értéke 5000 lej.
Luca Niculescu miniszterelnök kedd este közölte, hogy várhatóan 2027. január elsejétől indexálják a nyugdíjakat, a döntés azonban az ország költségvetési helyzetétől függ.
szóljon hozzá!