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„Becsúszott” tíz lej alá a benzin ára

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A piacvezető OMV Petrom szerda délben 5 banival csökkentette a benzin literenkénti árát, amely így, egy hónap elteltével ismét 10 lej alá csökkent a Petrom-töltőállomásokon – derül ki a Profit.ro gazdasági portál által elemzett adatokból.

Székelyhon

2026. november 04., 14:512026. november 04., 14:51

Az árcsökkentés nyomán a standard benzin literje a Petrom kutaknál 9,96 lejbe, a prémiumkategóriás OMV-töltőállomásokon pedig 10,02 lejbe kerül. Legutóbb közel két hónapja, szeptember 14-én volt ennél alacsonyabb a benzin ára: akkor a Petromnál 9,93 lejért lehetett tankolni literenként.

A benzin ára október elején lépte át a 10 lejes határt Románia valamennyi töltőállomásán.

Október 2-án a Petrom hálózata utolsóként kínálta még 10 lej alatti, pontosabban 9,99 lejes literenkénti áron az üzemanyagot.

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Sehol sem lehet már 10 lej alatti áron benzint tankolni

A benzin ára Románia valamennyi töltőállomás-hálózatában átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, miután a piacvezető OMV Petrom, valamint versenytársai literenként 6 banival emelték áraikat. A dízel-üzemanyag ára változatlan maradt.

Az összes nagy üzemanyag-forgalmazó mindössze egy nappal korábban emelte a standard gázolaj árát, amely így

ismét megközelítette a literenkénti 11 lejes lélektani határt.

Ez volt az első árváltozás a standard dízel esetében az elmúlt egy hónapban.

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Legutóbb október 7-én változott a gázolaj ára, akkor literenként 5 banival csökkent. Kedden ugyanennyivel drágult, így visszatért az október 6-i árszintre. A keddi áremelés után a gázolaj literje már csak 3 banival maradt el a 11 lejes határtól: az OMV, a Rompetrol és a MOL prémiumkategóriás töltőállomásain 10,97 lejbe kerül.

A Petrom kutaknál a standard gázolaj literjét 10,91 lejért lehet megvásárolni.

A jelenleg érvényes jogszabályok értelmében a gázolaj jövedéki adóját 25 százalékkal csökkentették, ami literenként 85 banival mérsékli a végső árat. E kedvezmény nélkül a standard gázolaj literje a Petrom töltőállomásain 11,76 lejbe, az OMV, a MOL és a Rompetrol kútjainál pedig 11,82 lejbe kerülne.

Belföld Gazdaság
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