Hivatalos: nem lesz munkaszüneti nap a tanévkezdés a szülők számára

Hiába kezdeményezték, nem kapnak szabadnapot a szülők a tanévnyitó napjára: a képviselőház szerdán elutasította az erre vonatkozó törvénytervezetet. A javaslat az óvodás és iskolás gyermekek szüleire vonatkozott volna.

Székelyhon 2026. november 04., 13:132026. november 04., 13:13

A képviselőház szerdán, döntő házként elutasította azt a törvénytervezetet, amely szabadnapot biztosított volna a szülőknek a tanévnyitó napján – számol be az Agerpres. A javaslat az óvodás, elemi és V–VIII. osztályos gyermekek szüleire vonatkozott volna. A jogszabályjavaslatot Claudiu-Daniel Catană, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora kezdeményezte.

Az indítvány szerint a szülőknek fizetett szabadnap járt volna a tanév első napján, hogy részt vehessenek gyermekeik tanévnyitóján.

A kezdeményező azzal indokolta a javaslatot, hogy az első iskolai nap fontos esemény a családok életében, a gyermekeknek pedig szükségük van szüleik támogatására ezen a napon. Hirdetés A politikus szerint jelenleg sok szülőnek szabadságot kell kivennie vagy engedélyt kell kérnie a munkahelyén ahhoz, hogy elkísérhesse gyermekét az iskolába. Hozzátette, hogy egyes munkáltatók nem engedik el alkalmazottaikat, vagy rossz szemmel nézik a késést.

A tervezetet a szenátus 2025 decemberében hallgatólagosan elfogadta, a képviselőház azonban szerdán elutasította,