Hivatalos: nem lesz munkaszüneti nap a tanévkezdés a szülők számára

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Fotó: Olti Angyalka
Hiába kezdeményezték, nem kapnak szabadnapot a szülők a tanévnyitó napjára: a képviselőház szerdán elutasította az erre vonatkozó törvénytervezetet. A javaslat az óvodás és iskolás gyermekek szüleire vonatkozott volna.
A képviselőház szerdán, döntő házként elutasította azt a törvénytervezetet, amely szabadnapot biztosított volna a szülőknek a tanévnyitó napján – számol be az Agerpres.
A javaslat az óvodás, elemi és V–VIII. osztályos gyermekek szüleire vonatkozott volna. A jogszabályjavaslatot Claudiu-Daniel Catană, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora kezdeményezte.
A kezdeményező azzal indokolta a javaslatot, hogy az első iskolai nap fontos esemény a családok életében, a gyermekeknek pedig szükségük van szüleik támogatására ezen a napon.
A politikus szerint jelenleg sok szülőnek szabadságot kell kivennie vagy engedélyt kell kérnie a munkahelyén ahhoz, hogy elkísérhesse gyermekét az iskolába. Hozzátette, hogy egyes munkáltatók nem engedik el alkalmazottaikat, vagy rossz szemmel nézik a késést.
így a javaslat nem válik törvénnyé.
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