Súlyos vereséget szenvedtek Trumpék, a demokraták mindkét kongresszusi kamarában megszerezték a többséget

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Súlyos választási vereséget szenvedtek Donald Trump republikánusai az amerikai félidős választásokon: a demokraták mind a szenátusban, mind a képviselőházban megszerezték a többséget, ráadásul több hagyományosan republikánus fellegvárban is győztek.
2026. november 04., 10:112026. november 04., 10:11
2026. november 04., 10:122026. november 04., 10:12
Az eredmény súlyos politikai figyelmeztetés a választók részéről Donald Trump elnökkel szemben, aki mandátumának hátralévő két évében olyan ellenzékkel kénytelen szembenézni, amely megakadályozhatja politikai programjának megvalósítását – számolt be a Reuters és az EFE.
A demokraták előretörése a vártnál is jelentősebb volt: a párt olyan államokban is győzni tudott, mint Texas, Dél-Karolina és Iowa.
A győzelmek között Texasban, Kansasben, Észak-Karolinában, Dél-Karolinában, Iowában és Ohióban elért eredmények is szerepelnek. A választás kormányzóválasztási eredményeket is hozott. Kaliforniában a demokrata Xavier Becerra győzött, így
A 68 éves politikus a republikánus Steve Hiltonnal versenyzett a demokrata Gavin Newsom utódlásáért. Győzelme tovább erősíti Kalifornia demokrata fellegvár szerepét, amely rendszeresen szemben áll Trump politikájával. Új-Mexikóban szintén demokrata győzelmet jeleztek az előrejelzések, és ez is bevállt:
Haaland korábban, 2021 és 2025 között Joe Biden kormányzatának belügyminisztere volt, és ő volt az első őslakos amerikai, aki az ország kormányának tagjaként szolgált.
Trump megpróbált elhatárolódni a republikánusok vereségétől. A Truth Social közösségi platformon kedden este azt írta:
A kampány során egyébként többször is arra biztatta a választókat, képzeljék el, milyen lenne, ha ő maga is indulna a választásokon, abban bízva, hogy személyes részvétele javítja a republikánusok esélyeit. Az elnök ugyanakkor
A New York Timesnak úgy nyilatkozott: együtt fognak dolgozni a demokratákkal, és szerinte valószínűleg sikerül majd közös megoldást találniuk.
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