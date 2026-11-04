Súlyos vereséget szenvedtek Trumpék, a demokraták mindkét kongresszusi kamarában megszerezték a többséget

Súlyos választási vereséget szenvedtek Donald Trump republikánusai az amerikai félidős választásokon: a demokraták mind a szenátusban, mind a képviselőházban megszerezték a többséget, ráadásul több hagyományosan republikánus fellegvárban is győztek.

Székelyhon 2026. november 04., 10:112026. november 04., 10:11 2026. november 04., 10:122026. november 04., 10:12

Az eredmény súlyos politikai figyelmeztetés a választók részéről Donald Trump elnökkel szemben, aki mandátumának hátralévő két évében olyan ellenzékkel kénytelen szembenézni, amely megakadályozhatja politikai programjának megvalósítását – számolt be a Reuters és az EFE. A demokraták előretörése a vártnál is jelentősebb volt: a párt olyan államokban is győzni tudott, mint Texas, Dél-Karolina és Iowa.

A képviselőházban akár 244 mandátumot is szerezhetnek a többséghez szükséges 218 helyett, de a szenátus feletti ellenőrzést is sikerült átvenniük.

A győzelmek között Texasban, Kansasben, Észak-Karolinában, Dél-Karolinában, Iowában és Ohióban elért eredmények is szerepelnek. A választás kormányzóválasztási eredményeket is hozott. Kaliforniában a demokrata Xavier Becerra győzött, így

több mint 150 év után ő az első latinó származású kormányzó az államban.

A 68 éves politikus a republikánus Steve Hiltonnal versenyzett a demokrata Gavin Newsom utódlásáért. Győzelme tovább erősíti Kalifornia demokrata fellegvár szerepét, amely rendszeresen szemben áll Trump politikájával. Új-Mexikóban szintén demokrata győzelmet jeleztek az előrejelzések, és ez is bevállt:

Deb Haaland lett az Egyesült Államok történetének első őslakos női kormányzója.

Haaland korábban, 2021 és 2025 között Joe Biden kormányzatának belügyminisztere volt, és ő volt az első őslakos amerikai, aki az ország kormányának tagjaként szolgált. Hirdetés Trump megpróbált elhatárolódni a republikánusok vereségétől. A Truth Social közösségi platformon kedden este azt írta:

Nem szerepeltem a szavazólapon, de ha rajta lettem volna, elsöprő győzelmet arattunk volna!

A kampány során egyébként többször is arra biztatta a választókat, képzeljék el, milyen lenne, ha ő maga is indulna a választásokon, abban bízva, hogy személyes részvétele javítja a republikánusok esélyeit. Az elnök ugyanakkor

a választási eredmények elfogadására és a demokratákkal való együttműködésre is ígéretet tett.