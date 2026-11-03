Megújult a ditrói községháza, a magyar felirat is visszakerült a homlokzatra

Befejeződött a gyergyóditrói községháza felújítása, hivatal munkatársai visszaköltöztek az épületbe. A lakosság ismét a megszokott helyen intézheti ügyeit, a korszerűsített épület homlokzatára pedig a magyar nyelvű Községháza felirat is visszakerült.

Gergely Imre 2026. november 03., 18:552026. november 03., 18:55

A munkálatok 2025 májusában kezdődtek, akkor kellett kiköltözniük az addig ott működő tevékenységeknek. korábban írtuk Megújul a gyergyóditrói községháza, több ideiglenes helyszínen működik az ügyvitel Gyergyóditró község polgármesteri hivatala teljes körű felújításon esik át a következő hónapokban. Úgy számolnak, hogy hat hónapig kell a tevékenységet más helyszíneken folytatniuk.

A beruházást uniós forrásokból finanszírozott hőszigetelési program keretében valósították meg, amelynek összértéke 2,1 millió lej volt.

Az önkormányzat további 300 ezer lejt biztosított saját költségvetéséből, olyan munkálatokra, amelyek nem voltak elszámolhatók a pályázatban – tudtuk meg Puskás Elemér polgármestertől. Hirdetés A felújítás során 15 centiméteres külső hőszigetelést kapott az épület, a tetőre pedig egy 17 kilowattos napelemes rendszert szereltek fel. Emellett

teljesen megújult az elektromos hálózat, tűzvédelmi érzékelőket és biztonsági rendszereket építettek be, valamint beléptető-rendszert is kialakítottak.

A saját forrásból történt meg a padlóburkolatok cseréje. A nyílászárókat nem kellett most kicserélni, azokat már korábban korszerűekre cserélték.

Fotó: Csavar Attila

A korszerűsítéstől azt várják, hogy jelentősen csökkenjen az épület energiafogyasztása,

a napelemes rendszer pedig napsütéses időben akár a hivatal teljes energiaigényét is fedezheti.

A felújítás idején a hivatal különböző részlegei több épületben működtek, most minden iroda visszaköltözött a községházára, a szükségmegoldásként használt helyiségeket pedig felújítják, kimeszelik, és visszaadják eredeti rendeltetésüknek.

A hivatalban még néhány utómunkálat hátravan, de az ügyfélfogadás és a mindennapi tevékenység már az épületben zajlik.

A visszaköltözéssel egy régi jelképet is visszakapott az épület: az önkormányzat ismét elhelyezte a homlokzaton a magyar nyelvű Községháza feliratot.

Fotó: Csavar Attila

Ezt mintegy tíz éve távolították el, amikor

Dan Tanasă és szervezete az ADEC számos más székelyföldi településhez hasonlóan beperelte a ditrói önkormányzatot is a magyar felirat miatt.