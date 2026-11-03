Megújult a ditrói községháza, a magyar felirat is visszakerült a homlokzatra

Fotó: Csavar Attila
Befejeződött a gyergyóditrói községháza felújítása, hivatal munkatársai visszaköltöztek az épületbe. A lakosság ismét a megszokott helyen intézheti ügyeit, a korszerűsített épület homlokzatára pedig a magyar nyelvű Községháza felirat is visszakerült.
A munkálatok 2025 májusában kezdődtek, akkor kellett kiköltözniük az addig ott működő tevékenységeknek.
Gyergyóditró község polgármesteri hivatala teljes körű felújításon esik át a következő hónapokban. Úgy számolnak, hogy hat hónapig kell a tevékenységet más helyszíneken folytatniuk.
Az önkormányzat további 300 ezer lejt biztosított saját költségvetéséből, olyan munkálatokra, amelyek nem voltak elszámolhatók a pályázatban – tudtuk meg Puskás Elemér polgármestertől.
A felújítás során 15 centiméteres külső hőszigetelést kapott az épület, a tetőre pedig egy 17 kilowattos napelemes rendszert szereltek fel. Emellett
A saját forrásból történt meg a padlóburkolatok cseréje. A nyílászárókat nem kellett most kicserélni, azokat már korábban korszerűekre cserélték.
Fotó: Csavar Attila
A korszerűsítéstől azt várják, hogy jelentősen csökkenjen az épület energiafogyasztása,
A felújítás idején a hivatal különböző részlegei több épületben működtek, most minden iroda visszaköltözött a községházára, a szükségmegoldásként használt helyiségeket pedig felújítják, kimeszelik, és visszaadják eredeti rendeltetésüknek.
A visszaköltözéssel egy régi jelképet is visszakapott az épület: az önkormányzat ismét elhelyezte a homlokzaton a magyar nyelvű Községháza feliratot.
Fotó: Csavar Attila
Ezt mintegy tíz éve távolították el, amikor
„Ha véletlenül ismét megtámadják, akkor védekezni fogunk” – szögezte le Puskás Elemér polgármester.
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