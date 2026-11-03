Jelentősen nőhet a gyereknevelésről munkába visszatérő szülők juttatása

A korábbi gyermekgondozási díj teljes összegének megfelelő támogatást kaphatnának azok a szülők, akik a gyermeknevelési szabadság ideje alatt visszatérnek dolgozni. Az erről szóló törvénytervezetet kedvezően véleményezte a szenátus szakbizottsága.

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Kedvezően véleményezte kedden a szenátus költségvetési bizottsága azt a törvénytervezetet, amely szerint a gyermeknevelési szabadságról munkába visszatérő szülők a korábbi gyermekgondozási díjukkal megegyező összegű munkahelyi visszailleszkedési támogatást (stimulent de inserție) kapnának.

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói által kezdeményezett jogszabályjavaslat szerint

azok a szülők, akik a gyermeknevelési szabadságra való jogosultságuk ideje alatt visszatérnek dolgozni, a korábban kapott havi gyermekgondozási díj 100 százalékának megfelelő juttatásra lennének jogosultak;

azok a szülők, akik a gyermeknevelési szabadság lejárta után dolgoznak, a gyermek kétéves korától hároméves koráig havi 650 lejes munkahelyi visszailleszkedési támogatást kapnának;

fogyatékossággal élő gyermek esetében a juttatás a gyermek hároméves korától négyéves koráig járna.

A tervezet indoklása szerint az intézkedés célja a kisgyermekes szülők, különösen az anyák munkaerőpiaci visszatérésének ösztönzése. A kezdeményezők úgy vélik, hogy