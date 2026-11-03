Húsz kutyát mentettek ki a tarthatatlan körülmények közül Gyergyóújfaluban

Húszan voltak összezárva, sanyarú körülmények között.

Élelem, ivóvíz és megfelelő menedék nélkül tartottak húsz kutyát egy gyergyóújfalvi ingatlan területén. A hatóságok 19 állatot menhelyre szállítottak, az ellenőrzés során pedig öt bírságot is kiszabtak.

Székelyhon 2026. november 03., 18:522026. november 03., 18:52

Húsz kutyát találtak nem megfelelő körülmények között egy gyergyóújfalvi ingatlan területén a hatóságok kedden. Az állatoknak

nem volt megfelelő menedékhelyük, élelem és ivóvíz sem állt rendelkezésükre,

ráadásul agresszív viselkedésük miatt az emberekre is veszélyt jelentettek. Hirdetés Az ellenőrzést a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, valamint Gyergyóújfalu Polgármesteri Hivatalának képviselői közösen végezték a rendőrökkel.

A hatóságok 19 kutya menhelyre szállításáról rendelkeztek.

A menhelyre került állatok megkapják a szükséges állategészségügyi ellátást is.

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Az ellenőrzés során az állattartási szabályok megsértése miatt

öt szabálysértési bírságot szabtak ki.