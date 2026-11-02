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Történészkonferenciát szerveznek Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Történészkonferenciát szerveznek a Magyar Tudomány Napja tiszteletére a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban november 3-4-én Az önálló magyar nyelvű oktatásért címmel.

Székelyhon

2026. november 02., 16:192026. november 02., 16:19

A konferencia kedden fél 10-kor kezdődik köszöntőkkel, majd Gál Levente Vándorló élet, Vákár Arthur életútja a 20. Századi politikai fordulatok tükrében, Dr. Garda Dezső A Magyar politikai elit hozzájárulása Erdélynek a román uralom alá kerüléséhezés, Dr. Perczel Olivér Román-magyar határkérdés végrehajtása című előadása követik egymást.

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Ezt követően B. Kovács András A kisebbségi történész sorsa címmel tart előadást, majd Dr. Székely Zsolt Demény Lajos és Székely Zoltánnak a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának a kapcsolatáról értekezik, végül Dr. Garda Dezső Demény Lajos és Gyergyó című előadását tartja meg.

Szerdán tíz órától a program szerint Dr. Garda Dezső Az elnemzettelenítés elleni küzdelem a gyergyói iskolában, S. Király Béla Budapest „Az a régi december” Tanárélmény Székelyföldön 1989 karácsonyán és Húsz éve kezdődtek a Vaskertes iskola feljavítási munkálatai című előadások lesznek hallhatók.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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