Történészkonferenciát szerveznek Gyergyószentmiklóson

Fotó: Pinti Attila
Történészkonferenciát szerveznek a Magyar Tudomány Napja tiszteletére a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban november 3-4-én Az önálló magyar nyelvű oktatásért címmel.
A konferencia kedden fél 10-kor kezdődik köszöntőkkel, majd Gál Levente Vándorló élet, Vákár Arthur életútja a 20. Századi politikai fordulatok tükrében, Dr. Garda Dezső A Magyar politikai elit hozzájárulása Erdélynek a román uralom alá kerüléséhezés, Dr. Perczel Olivér Román-magyar határkérdés végrehajtása című előadása követik egymást.
Ezt követően B. Kovács András A kisebbségi történész sorsa címmel tart előadást, majd Dr. Székely Zsolt Demény Lajos és Székely Zoltánnak a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának a kapcsolatáról értekezik, végül Dr. Garda Dezső Demény Lajos és Gyergyó című előadását tartja meg.
Szerdán tíz órától a program szerint Dr. Garda Dezső Az elnemzettelenítés elleni küzdelem a gyergyói iskolában, S. Király Béla Budapest „Az a régi december” Tanárélmény Székelyföldön 1989 karácsonyán és Húsz éve kezdődtek a Vaskertes iskola feljavítási munkálatai című előadások lesznek hallhatók.
Folytatják szombaton a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresését: a család a hivatalos kutatás lezárása után önkénteseket vár délelőtt 10 órára a Bucsin-tetői sípályához, hogy kisebb csapatokban átvizsgálják a környező területeket.
Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.
Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.
Jóváhagyta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a kulturális tevékenységekre pályázó civil szervezetek támogatási listáját. A helyi költségvetésből összesen 237 511 lejt ítéltek oda tizennyolc pályázatra.
Csütörtökön 9 és 15 óra között áramszünetre kell számítani Gyergyóalfalu több utcájában az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
A Kossuth Lajos utcában zajló munkálatok során keletkezett meghibásodás miatt átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác-iskola bentlakása és a Robi Konyha környékén.
Már harmadszorra riasztották a tűzszerészeket a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosra, ahol újabb lőszermaradványokat találtak.
Kilenc, a második világháborúból származó, 45 milliméteres páncéltörő lövedéket találtak kedden a Hargita megyei Gyergyóhodoson, a földgázvezeték lefektetése közben. A lőszereket a tűzszerészek elszállították.
Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.
Hormonok, változókor és a női egészség új egyensúlya címmel interaktív beszélgetést szerveznek Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánia nagytermében szerdán 19 órától.
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