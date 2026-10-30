Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.
2026. október 30., 11:392026. október 30., 11:39
2026. október 30., 11:402026. október 30., 11:40
A beavatkozó egységek kiérkezésekor a lángok már teljes egészében elborították a ház kazánházát és tetőterét, valamint a melléképületeket és a szomszédos garázst, mintegy 500 négyzetméteres területen, emellett a szomszédos ingatlanon tárolt
Fennállt a veszélye annak, hogy a tűz átterjed az egész lakóépületre, a kezdetben még épen maradt melléképületekre, valamint egy lakóautóra és egy személygépkocsira is – közölte a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.
Mint írják, a tűz keletkezésekor az épületben tartózkodó öt embernek sikerült biztonságban kimenekülnie,
Őket a megyei mentőszolgálat és a SMURD egységei részesítették egészségügyi ellátásban, majd szakorvosi vizsgálat és kezelés céljából a maroshévízi kórház sürgősségi osztályára szállították.
A helyi hivatásos, a maroshévízi és salamási önkéntes tűzoltók a tűzfészkek körülhatárolásán és a lángok továbbterjedésének megakadályozásán dolgoztak, miközben eltávolították az éghető anyagokat az érintett területről.
Az oltást jelentősen megnehezítette a nagy mennyiségű éghető anyag és a megfelelő vízforrások hiánya. A tűzoltók a mintegy 500–600 méterre található patakból, valamint egy körülbelül 400 méterre lévő magántulajdonú tűzcsapból biztosították a vízutánpótlást. A vízellátás biztosításával párhuzamosan egy tűzoltóautó folyamatosan szállította a vizet a helyszínre.
A tűzoltóknak
hajnali 3 óra 35 perc körül sikerült teljesen eloltaniuk a tüzet.
A tüzet feltehetően a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezésből kihullott parázs okozta.
A tűz következtében leégett a lakóház, a tetőtér és a melléképületek faszerkezete, valamint megsemmisültek a melléképületekben és a tetőtéri helyiségekben található bútorok és egyéb ingóságok. A garázsban két személygépkocsi is kiégett.
A tűzben hat macska is elpusztult, amelyeket a kazánházból már nem sikerült kimenteni.
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