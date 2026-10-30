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Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.

Székelyhon

2026. október 30., 11:392026. október 30., 11:39

2026. október 30., 11:402026. október 30., 11:40

A beavatkozó egységek kiérkezésekor a lángok már teljes egészében elborították a ház kazánházát és tetőterét, valamint a melléképületeket és a szomszédos garázst, mintegy 500 négyzetméteres területen, emellett a szomszédos ingatlanon tárolt

nagy mennyiségű faanyag is lángra kapott.

Fennállt a veszélye annak, hogy a tűz átterjed az egész lakóépületre, a kezdetben még épen maradt melléképületekre, valamint egy lakóautóra és egy személygépkocsira is – közölte a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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Mint írják, a tűz keletkezésekor az épületben tartózkodó öt embernek sikerült biztonságban kimenekülnie,

két felnőtt, egy 84 éves férfi és egy 78 éves nő
pánikrohamot kapott.

Őket a megyei mentőszolgálat és a SMURD egységei részesítették egészségügyi ellátásban, majd szakorvosi vizsgálat és kezelés céljából a maroshévízi kórház sürgősségi osztályára szállították.

A helyi hivatásos, a maroshévízi és salamási önkéntes tűzoltók a tűzfészkek körülhatárolásán és a lángok továbbterjedésének megakadályozásán dolgoztak, miközben eltávolították az éghető anyagokat az érintett területről.

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Az oltást jelentősen megnehezítette a nagy mennyiségű éghető anyag és a megfelelő vízforrások hiánya. A tűzoltók a mintegy 500–600 méterre található patakból, valamint egy körülbelül 400 méterre lévő magántulajdonú tűzcsapból biztosították a vízutánpótlást. A vízellátás biztosításával párhuzamosan egy tűzoltóautó folyamatosan szállította a vizet a helyszínre.

A tűzoltóknak

mintegy nyolcórás megfeszített munka után,

hajnali 3 óra 35 perc körül sikerült teljesen eloltaniuk a tüzet.

A tüzet feltehetően a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezésből kihullott parázs okozta.

A tűz következtében leégett a lakóház, a tetőtér és a melléképületek faszerkezete, valamint megsemmisültek a melléképületekben és a tetőtéri helyiségekben található bútorok és egyéb ingóságok. A garázsban két személygépkocsi is kiégett.

A tűzben hat macska is elpusztult, amelyeket a kazánházból már nem sikerült kimenteni.

Gyergyószék Tűzeset
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