Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen

Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.

Székelyhon 2026. október 30., 11:392026. október 30., 11:39 2026. október 30., 11:402026. október 30., 11:40

A beavatkozó egységek kiérkezésekor a lángok már teljes egészében elborították a ház kazánházát és tetőterét, valamint a melléképületeket és a szomszédos garázst, mintegy 500 négyzetméteres területen, emellett a szomszédos ingatlanon tárolt

nagy mennyiségű faanyag is lángra kapott.

Fennállt a veszélye annak, hogy a tűz átterjed az egész lakóépületre, a kezdetben még épen maradt melléképületekre, valamint egy lakóautóra és egy személygépkocsira is – közölte a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya. korábban írtuk Lángba borult egy családi ház Maroshévízen Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították. Mint írják, a tűz keletkezésekor az épületben tartózkodó öt embernek sikerült biztonságban kimenekülnie,

két felnőtt, egy 84 éves férfi és egy 78 éves nő

pánikrohamot kapott. Őket a megyei mentőszolgálat és a SMURD egységei részesítették egészségügyi ellátásban, majd szakorvosi vizsgálat és kezelés céljából a maroshévízi kórház sürgősségi osztályára szállították. A helyi hivatásos, a maroshévízi és salamási önkéntes tűzoltók a tűzfészkek körülhatárolásán és a lángok továbbterjedésének megakadályozásán dolgoztak, miközben eltávolították az éghető anyagokat az érintett területről. Hirdetés Az oltást jelentősen megnehezítette a nagy mennyiségű éghető anyag és a megfelelő vízforrások hiánya. A tűzoltók a mintegy 500–600 méterre található patakból, valamint egy körülbelül 400 méterre lévő magántulajdonú tűzcsapból biztosították a vízutánpótlást. A vízellátás biztosításával párhuzamosan egy tűzoltóautó folyamatosan szállította a vizet a helyszínre. A tűzoltóknak

mintegy nyolcórás megfeszített munka után,