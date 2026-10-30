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Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit

• Fotó: Hargita Megye Tanácsának Hegyi és Barlangimentő Közszolgálata/Fa

Fotó: Hargita Megye Tanácsának Hegyi és Barlangimentő Közszolgálata/Fa

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Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.

Székelyhon

2026. október 30., 09:082026. október 30., 09:08

Az utolsó keresési akciót a Bucsin-hágó mindkét oldalára kiterjesztették, a főúttól északra eső területeket gyalogosan, keresőkutyák segítségével és drónokkal is átvizsgálták, míg a déli oldalon teljes körű terepátfésülés zajlott.

A több irányból,

különböző módszerekkel végrehajtott, összehangolt keresés

ellenére sem sikerült olyan nyomot vagy információt találni, amely a keresett személy tartózkodási helyére utalna – közlik a Hargita megyei hegyimentők.

Az utolsó alkalommal is több mint 50 ember vett részt a keresésben, azonban

az akció nem vezetett eredményre.

A hegyimentő csapat részéről a négynapos keresési művelet során összesen 38 hegyimentő és két keresőkutya vett részt a munkában, valamint két hőkamerás drónt is bevetettek.

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Az idős férfi október 25-én, vasárnap délelőtt indult el gyergyóalfalvi házából szedret gyűjteni, azonban nem tért haza. Hatóságok és önkéntesek közös erővel keresték az eltűntet.

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