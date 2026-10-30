Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit

Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.

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Az utolsó keresési akciót a Bucsin-hágó mindkét oldalára kiterjesztették, a főúttól északra eső területeket gyalogosan, keresőkutyák segítségével és drónokkal is átvizsgálták, míg a déli oldalon teljes körű terepátfésülés zajlott.

ellenére sem sikerült olyan nyomot vagy információt találni, amely a keresett személy tartózkodási helyére utalna – közlik a Hargita megyei hegyimentők.

Az utolsó alkalommal is több mint 50 ember vett részt a keresésben, azonban