Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit

Fotó: Hargita Megye Tanácsának Hegyi és Barlangimentő Közszolgálata/Fa
Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.
Az utolsó keresési akciót a Bucsin-hágó mindkét oldalára kiterjesztették, a főúttól északra eső területeket gyalogosan, keresőkutyák segítségével és drónokkal is átvizsgálták, míg a déli oldalon teljes körű terepátfésülés zajlott.
A több irányból,
ellenére sem sikerült olyan nyomot vagy információt találni, amely a keresett személy tartózkodási helyére utalna – közlik a Hargita megyei hegyimentők.
Az utolsó alkalommal is több mint 50 ember vett részt a keresésben, azonban
A hegyimentő csapat részéről a négynapos keresési művelet során összesen 38 hegyimentő és két keresőkutya vett részt a munkában, valamint két hőkamerás drónt is bevetettek.
Az idős férfi október 25-én, vasárnap délelőtt indult el gyergyóalfalvi házából szedret gyűjteni, azonban nem tért haza. Hatóságok és önkéntesek közös erővel keresték az eltűntet.
Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.
Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.
Jóváhagyta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a kulturális tevékenységekre pályázó civil szervezetek támogatási listáját. A helyi költségvetésből összesen 237 511 lejt ítéltek oda tizennyolc pályázatra.
Csütörtökön 9 és 15 óra között áramszünetre kell számítani Gyergyóalfalu több utcájában az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
A Kossuth Lajos utcában zajló munkálatok során keletkezett meghibásodás miatt átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác-iskola bentlakása és a Robi Konyha környékén.
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Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.
Hormonok, változókor és a női egészség új egyensúlya címmel interaktív beszélgetést szerveznek Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánia nagytermében szerdán 19 órától.
Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.
Gázvezetékeket helyeztek a földbe a munkások hétfőn délután Gyergyóhodoson, amikor egy II. világháborús lövedékre bukkantak – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Humoros és egyben szívszorító pillanatokat nyújtó egyéni előadást mutat be a Figura Stúdió Színház. A Hobócban Barti Lehel András egy bohócot, de igazából egy útját kereső, esendő kisembert formál meg, aki humorral és botladozva próbál boldogulni.
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