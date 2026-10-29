Több pénzre pályáztak, mint amennyit ki tudnak osztani: mindenkitől lecsípnek egy kicsit

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A támogatási listán szereplő projektek összesen 344 ezer lejnél nagyobb finanszírozást igényeltek, a keret azonban ennél jóval kisebb volt. A szervezetek az igényelt összegeket figyelembe véve megközelítőleg hasonló arányban részesültek támogatásban.

Megtörtént a gyergyószentmiklósi civil szervezetek pályázatainak kiértékelése, a városi képviselő-testület pedig csütörtökön jóváhagyta a támogatási listát. Tizennyolc szervezet kulturális jellegű programja kapott támogatást.

A legnagyobb, egyenként 35 ezer lejes támogatást a Gyergyói Gasztrokulturális Egyesület kapta a 15. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivál megszervezésére, valamint a Step Dance Sportklub, amely kortárstánc tevékenységekre és színpadi produkciók létrehozására fordíthatja az összeget.

Az Outdoor Dreams Egyesület 30 ezer lejt kapott a 2026-os Mikulásfalu program megszervezésére. A további támogatott projektek között szerepel többek között a Műhely Egyesület által tervezett könyvkiadás, a Hóvirág néptánccsoport népviselet-beszerzése, egy Márton Áron püspök életét felidéző irodalmi-zenés rendezvény, a Kolping Család adventi programja, a Reménység Gyermekközösség iskola utáni oktatási programja, illetve a Fenyvesjárat, vagyis a lábbuszprogram is.