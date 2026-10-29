Megszűnik a Nemzeti Sportrádió

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Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.
A közlemény szerint gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.
Mivel a közszolgálati média – a médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így
– olvasható a közleményben.
A labdarúgó Európa-bajnokság nyitónapján, 2024. június 14-én indult el a Nemzeti Sportrádió, amely az akkor tett bejelentés szerint a kiemelten támogatott sportágak mellett további versenysport, para- és szabadidősport eseményekről, utánpótlás mérkőzésekről is közvetítéseket kínál.
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