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Megszűnik a Nemzeti Sportrádió

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Megszűnik november elsejével a Nemzeti Sportrádió – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága az MTI-vel csütörtökön.

Székelyhon

2026. október 29., 19:532026. október 29., 19:53

A közlemény szerint gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. kérte, hogy a médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.

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Mivel a közszolgálati média – a médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így

a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat

– olvasható a közleményben.

A labdarúgó Európa-bajnokság nyitónapján, 2024. június 14-én indult el a Nemzeti Sportrádió, amely az akkor tett bejelentés szerint a kiemelten támogatott sportágak mellett további versenysport, para- és szabadidősport eseményekről, utánpótlás mérkőzésekről is közvetítéseket kínál.

Magyarország
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