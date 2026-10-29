Ügyészt és bírót fenyegetett a bírósági tárgyalásain – előzetesbe került

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy 33 éves férfit egy ügyész és egy bíró megfenyegetése miatt. A két incidens két különböző Teleorman megyei bíróságon történt, tárgyalás közben.

Székelyhon 2026. október 29., 13:122026. október 29., 13:12

A bukaresti ügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint a férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak és a bírósági tárgyalás rendjének megzavarása miatt indult büntetőeljárás – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A közlemény értelmében az első incidens október 13-án történt, amikor egy másik büntetőügyben a férfi előzetes letartóztatásának elrendeléséről tárgyaltak.

A vádlott a tárgyalás során többször fizikai erőszakkal fenyegette meg a letartóztatását indítványozó ügyészt.

Három nappal később egy másik bírósági tárgyaláson is fenyegetőzött. Ekkor egy ellene kért távoltartási végzésről döntöttek, a férfi pedig az ügyben eljáró bírót fenyegette meg. Kijelentéseiből az ügyészség szerint arra lehetett következtetni, hogy

szabadlábra helyezése után be is akarja váltani fenyegetéseit.