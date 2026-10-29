Ügyészt és bírót fenyegetett a bírósági tárgyalásain – előzetesbe került

Fotó: Olti Angyalka
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy 33 éves férfit egy ügyész és egy bíró megfenyegetése miatt. A két incidens két különböző Teleorman megyei bíróságon történt, tárgyalás közben.
A bukaresti ügyészség csütörtöki tájékoztatása szerint a férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak és a bírósági tárgyalás rendjének megzavarása miatt indult büntetőeljárás – ismerteti az Agerpres.
A közlemény értelmében az első incidens október 13-án történt, amikor egy másik büntetőügyben a férfi előzetes letartóztatásának elrendeléséről tárgyaltak.
Három nappal később egy másik bírósági tárgyaláson is fenyegetőzött. Ekkor egy ellene kért távoltartási végzésről döntöttek, a férfi pedig az ügyben eljáró bírót fenyegette meg. Kijelentéseiből az ügyészség szerint arra lehetett következtetni, hogy
A férfi mindkét alkalommal rendőrök vagy csendőrök jelenlétében fenyegetőzött, és a bírák többszöri figyelmeztetése ellenére sem hagyott fel ezzel. A tárgyalásokon a bírákat és más jelenlévőket is szidalmazott, megzavarva az eljárást.
Az ügyészség azt is közölte, hogy a férfi büntetett előéletű.
A Csíkszeredai Bíróság meghosszabbította a Csíkdánfalván halálos kimenetelű gázolást elkövető, majd a helyszínt elhagyó autóvezető előzetes letartóztatását. Így a 39 éves karcfalvi férfi újabb 30 napig vizsgálati fogságban marad.
Nyertes lett az új elektromos buszok vásárlása érdekében leadott székelyudvarhelyi pályázat, így a finanszírozási szerződés aláírására készül a polgármesteri hivatal. A jelenleg is közlekedő városi buszokat települések között járatokká alakítanák.
Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.
Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.
Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.
A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.
Halálos lövés ért egy 45 éves nőt szerda este a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A gyanú szerint egy 35 éves férfi vadászfegyverrel lőtt rá, mert vadállatnak nézhette. A nő a helyszínen életét vesztette.
Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.
Újabb 30 nappal meghosszabbították a csernavodai atomerőmű működésével kapcsolatos veszélyhelyzetet – közölte szerda este az energiaügyi minisztérium. Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) erről szóló határozata megjelent a Hivatalos Közlönyben.
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán megyei tanácselnökökkel tárgyalt a helyi közigazgatás költségvetési gondjairól, az alapvető közszolgáltatások finanszírozásáról és a helyreállítási terv (PNRR) alapján támogatott beruházások befejezéséről.
szóljon hozzá!