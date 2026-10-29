Tovább drágultak a lakások Romániában, Kolozsváron már 3300 euró fölött van a négyzetméterár

Egy romániai lakás átlagára 114.900 euró, csaknem 5 százalékkal több, mint egy évvel korábban, míg egy családi ház megvásárlásához átlagosan 170.000 euróra van szükség – derül ki egy ingatlanpiaci portál csütörtökön közzétett elemzéséből.

Székelyhon 2026. október 29., 13:452026. október 29., 13:45

Az adatok szerint továbbra is

Kolozsváron, Bukarestben és Brassóban a legdrágábbak a lakások,

a legnagyobb áremelkedést azonban Resicabányán és Zilahon jegyezték az elmúlt egy évben. Országos szinten hét városban éri el vagy haladja meg a 2000 eurót az eladásra kínált lakások hasznos alapterületre számított átlagos négyzetméterára.

A legdrágább város továbbra is Kolozsvár, ahol a négyzetméterár meghaladja a 3300 eurót.

Ez 5 százalékos drágulást jelent tavalyhoz képest. A rangsorban Bukarest következik 2312 eurós, majd Brassó 2309 eurós négyzetméterárral. Craiován átlagosan 2142, Nagyszebenben 2034, Konstancán 2020, Iași-ban 2000, Marosvásárhelyen 1994, Temesváron 1984, Nagyváradon 1885 eurót kérnek négyzetméterenként.

A legolcsóbb megyeszékhely továbbra is Resicabánya,

ahol a lakások átlagos négyzetméterára még nem érte el az 1000 eurót. Ugyanakkor itt drágultak a legnagyobb mértékben az ingatlanok az elmúlt évben, 15,4 százalékkal. Hasonló, 15,3 százalékos áremelkedést mértek Zilahon, ahol jelenleg átlagosan 1303 eurót kérnek négyzetméterenként. Hirdetés Az elemzés szerint

csupán két megyeszékhelyen, Călărași-on és Brăilán lettek olcsóbbak a lakások.

Az irányár mindkét városban mintegy 3 százalékkal csökkent, négyzetméterenként 1160, illetve 1055 euróra. Az elemzésből az is kiderül, hogy

egy családi ház átlagos vételára Romániában 170.000 euró,