Tovább drágultak a lakások Romániában, Kolozsváron már 3300 euró fölött van a négyzetméterár

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Fotó: Borbély Fanni
Egy romániai lakás átlagára 114.900 euró, csaknem 5 százalékkal több, mint egy évvel korábban, míg egy családi ház megvásárlásához átlagosan 170.000 euróra van szükség – derül ki egy ingatlanpiaci portál csütörtökön közzétett elemzéséből.
Az adatok szerint továbbra is
a legnagyobb áremelkedést azonban Resicabányán és Zilahon jegyezték az elmúlt egy évben. Országos szinten hét városban éri el vagy haladja meg a 2000 eurót az eladásra kínált lakások hasznos alapterületre számított átlagos négyzetméterára.
Ez 5 százalékos drágulást jelent tavalyhoz képest. A rangsorban Bukarest következik 2312 eurós, majd Brassó 2309 eurós négyzetméterárral. Craiován átlagosan 2142, Nagyszebenben 2034, Konstancán 2020, Iași-ban 2000, Marosvásárhelyen 1994, Temesváron 1984, Nagyváradon 1885 eurót kérnek négyzetméterenként.
ahol a lakások átlagos négyzetméterára még nem érte el az 1000 eurót. Ugyanakkor itt drágultak a legnagyobb mértékben az ingatlanok az elmúlt évben, 15,4 százalékkal. Hasonló, 15,3 százalékos áremelkedést mértek Zilahon, ahol jelenleg átlagosan 1303 eurót kérnek négyzetméterenként.
Az elemzés szerint
Az irányár mindkét városban mintegy 3 százalékkal csökkent, négyzetméterenként 1160, illetve 1055 euróra. Az elemzésből az is kiderül, hogy
az eladásra kínált ingatlanok hasznos alapterülete pedig átlagosan 116 négyzetméter.
Ebben a kategóriában is Kolozsvár a legdrágább, ahol átlagosan 3375 eurót kérnek négyzetméterenként, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Brassóban 11 százalékkal 2414 euróra, Nagyszebenben 9 százalékkal 2095 euróra, Craiován pedig mintegy 8 százalékkal 1721 euróra nőtt a családi házak és villák átlagos négyzetméterára. Bukarestben jelenleg 2342 euró az átlagos irányár ebben az ingatlankategóriában.
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