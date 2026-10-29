Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter

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Fotó: Olti Angyalka
Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.
Egy héttel hivatalba lépése után, csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében a tárcavezető hangsúlyozta:
A tanárokat ugyanakkor mentesíteni kell a túlzott papírmunka alól, hogy több idejük maradjon a tanításra. Megjegyezte, hogy
Costreie szerint a jelenlegi helyzetben az is kiemelt feladat, hogy az iskolák biztonságos környezetet nyújtsanak a gyermekeknek. Ehhez azonban az oktatási intézmények nem maradhatnak magukra, hanem együtt kell működniük a szülőkkel és a társadalom többi szereplőjével – számol be az Agerpres.
A miniszter csütörtökön a tanulók, az egyetemi hallgatók, a pedagógusok és a szülők képviselőivel is egyeztet. Mint írta, bízik abban, hogy közösen érdemi előrelépést tudnak elérni.
A tárcavezető az oktatásra és a kutatásra fordított beruházások mielőbbi növelését is szorgalmazta. Hangsúlyozta, hogy
Costreie további prioritásként említette az esélyegyenlőség javítását és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítását, különös tekintettel a kisgyermekkori nevelésre és az önálló, kritikus gondolkodás fejlesztésére. A miniszter azt is hangsúlyozta,
Szerinte csak így lehet megtartani a kiváló tanárokat és vonzóvá tenni a pedagógusi hivatást a fiatalok számára.
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