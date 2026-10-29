Nagyobb önállóságot adna az iskoláknak és csökkentené a tanárok bürokratikus terheit az oktatási miniszter

Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.

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az oktatási intézményeknek lehetőséget kell adni arra, hogy jobban alkalmazkodjanak a helyi közösségek igényeihez.

A tanárokat ugyanakkor mentesíteni kell a túlzott papírmunka alól, hogy több idejük maradjon a tanításra. Megjegyezte, hogy

az oktatásban ma már sokszor több energiát fordítanak az elvégzett munka igazolására, mint magára a munkára.

Costreie szerint a jelenlegi helyzetben az is kiemelt feladat, hogy az iskolák biztonságos környezetet nyújtsanak a gyermekeknek. Ehhez azonban az oktatási intézmények nem maradhatnak magukra, hanem együtt kell működniük a szülőkkel és a társadalom többi szereplőjével – számol be az Agerpres.

A miniszter csütörtökön a tanulók, az egyetemi hallgatók, a pedagógusok és a szülők képviselőivel is egyeztet. Mint írta, bízik abban, hogy közösen érdemi előrelépést tudnak elérni.

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A tárcavezető az oktatásra és a kutatásra fordított beruházások mielőbbi növelését is szorgalmazta. Hangsúlyozta, hogy