Máris szembesítették a megyei tanácselnökök a közigazgatási költségvetési gondokkal a miniszterelnököt

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Luca Niculescu miniszterelnök szerdán megyei tanácselnökökkel tárgyalt a helyi közigazgatás költségvetési gondjairól, az alapvető közszolgáltatások finanszírozásáról és a helyreállítási terv (PNRR) alapján támogatott beruházások befejezéséről.
A kormány közleménye szerint a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének (UNCJR) képviselőivel tartott megbeszélésen szóba került a területi-közigazgatási reform és a települések önkéntes összevonása is.
Niculescu szerint a megyei önkormányzatokra különösen nagy pénzügyi teher hárul
a szociális szolgáltatások,
a kórházak és a megyei utak fenntartása,
valamint a sürgető határidejű beruházások befejezése miatt.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ezeket a sürgős kiadásokat figyelembe kell venni az idei költségvetés-kiigazításnál és a 2027-es állami költségvetés kidolgozásakor.
A felek abban is megállapodtak, hogy a kormány támogatja a megyei önkormányzatokat a PNRR alapján finanszírozott beruházások befejezésében és a kohéziós források gyorsabb felhasználásában.
Niculescu szerint a közigazgatási reform célja a közpénzek hatékonyabb felhasználása és a források jobb elosztása.
A találkozón egyébként Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is jelen volt. mint Facebook-posztjában írta: „a tél nem vár a költségvetési kiigazításra, az elkezdett beruházásainkat pedig be kell fejeznünk”.
Elmondása szerint két probléma szinte minden megyét érint:
az egyik a szociális ellátórendszer finanszírozása, hiszen sürgős költségvetési kiigazítás kell ahhoz, hogy a téli hónapokban is biztosított legyen az ellátás, és a rendszerben dolgozók megkapják a fizetésüket.
a másik az uniós beruházások önrészének biztosítása, ugyanis Hargita megyében is sürgős pénzügyi megoldásra van szükségünk ahhoz, hogy az elkezdett fejlesztéseinket befejezhessék.
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