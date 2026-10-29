Máris szembesítették a megyei tanácselnökök a közigazgatási költségvetési gondokkal a miniszterelnököt

Luca Niculescu miniszterelnök szerdán megyei tanácselnökökkel tárgyalt a helyi közigazgatás költségvetési gondjairól, az alapvető közszolgáltatások finanszírozásáról és a helyreállítási terv (PNRR) alapján támogatott beruházások befejezéséről.

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A kormány közleménye szerint a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének (UNCJR) képviselőivel tartott megbeszélésen szóba került a területi-közigazgatási reform és a települések önkéntes összevonása is.

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Niculescu szerint a megyei önkormányzatokra különösen nagy pénzügyi teher hárul

a szociális szolgáltatások,

a kórházak és a megyei utak fenntartása,

valamint a sürgető határidejű beruházások befejezése miatt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ezeket a sürgős kiadásokat figyelembe kell venni az idei költségvetés-kiigazításnál és a 2027-es állami költségvetés kidolgozásakor.

A felek abban is megállapodtak, hogy a kormány támogatja a megyei önkormányzatokat a PNRR alapján finanszírozott beruházások befejezésében és a kohéziós források gyorsabb felhasználásában.

Niculescu szerint a közigazgatási reform célja a közpénzek hatékonyabb felhasználása és a források jobb elosztása.

A találkozón egyébként Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is jelen volt. mint Facebook-posztjában írta: „a tél nem vár a költségvetési kiigazításra, az elkezdett beruházásainkat pedig be kell fejeznünk”.

Elmondása szerint két probléma szinte minden megyét érint: