Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak Romániában

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Fotó: Haáz Vince
Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak a régészek Konstancán. A kőből készült síremléket a jelenlegi város helyén álló ókori Tomis temetkezőhelyén találták, a maradványok mellett gyerekjátékok, két bronzbulla és két bronzkarperec is volt – közölték a Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum szakemberei szerdán sajtótájékoztatón.
2026. október 28., 18:302026. október 28., 18:30
2026. október 28., 18:332026. október 28., 18:33
Hangsúlyozták, hogy rendkívül ritka, értékes leletről van szó. Ehhez foghatót még nem találtak a Fekete-tenger partján fekvő ókori város temetkezőhelyének évtizedek óta tartó feltárása során. Felnőttszarkofágból ellenben több is előkerült a térségben.
Az online közvetített sajtótájékoztatón Delia Cornea, az intézmény menedzsere közölte:
A régészeti felfedezés részleteit Constantin Bajenaru és Ana Hamat kutatók, valamint Catalin Nopcea régész ismertették. Mint elhangzott, a leletet a temetkezőhely legészakibb pontján, az ókori várostól másfél kilométerre találták.
A kis méretű szarkofágot a két jelentős ókori várost, Tomist és Hisztriát összekötő római kori út közelében ásták ki. Ebben a térségben tehetősebb, a középosztályhoz tartozó római polgárok temetkeztek – írja az MTI
Constantin Bajenaru hangsúlyozta:
A benne talált fakoporsó, a halotti lepel, a mumifikálódott tetem és a játékok további információval szolgálhatnak az adott korról – tette hozzá.
A sírban a római kori temetkezési szokásoknak megfelelően gyermekjátékok, egy csörgőként használt, fából készült kakas és lovacska, továbbá két bronzkarperec is volt. A játékok festéknyomokat is őriznek, ami szintén ritka a térségben.
A csontmaradványok mellett továbbá két bronzból készült bullát is találtak, ami arra utal, hogy viselője
A gömb alakú, belül üreges függő ékszert a szabadon született római fiúgyermekek viselték a nyakukban védelmező amulettként – hangzott el. A szakemberek a csörgő alapján arra következtetnek, hogy
A sírban hajat és növényi maradványokat is találtak, melyeket szintén további vizsgálatoknak vetnek alá.
Constantin Bajenaru elmondta, hogy a görög és római korban mintegy ezer évig temetkezőhelyként használt területen az elmúlt tizenkét évben mintegy hatszáz sírt tártak fel. Az itt talált emberi maradványokat a jövőben DNS- és karbonvizsgálatnak, valamint egyéb korszerű elemzésnek vetik alá. Az eredményekből reményeik szerint kiderül, hogy milyen származásúak voltak az ókori Tomis lakói.
Ana Hamat kutató szerint az érintetlen gyerekszarkofág
A benne talált tárgyakból az ókori rómaiak életéről, hitvilágáról is sok információt nyerhetnek, amelyet aztán bemutatnak a nagyközönségnek.
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