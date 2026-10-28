Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak Romániában

Épen megmaradt római kori gyerekszarkofágot találtak a régészek Konstancán. A kőből készült síremléket a jelenlegi város helyén álló ókori Tomis temetkezőhelyén találták, a maradványok mellett gyerekjátékok, két bronzbulla és két bronzkarperec is volt – közölték a Konstancai Nemzeti Történeti és Régészeti Múzeum szakemberei szerdán sajtótájékoztatón.

Székelyhon 2026. október 28., 18:302026. október 28., 18:30 2026. október 28., 18:332026. október 28., 18:33

Hangsúlyozták, hogy rendkívül ritka, értékes leletről van szó. Ehhez foghatót még nem találtak a Fekete-tenger partján fekvő ókori város temetkezőhelyének évtizedek óta tartó feltárása során. Felnőttszarkofágból ellenben több is előkerült a térségben. Az online közvetített sajtótájékoztatón Delia Cornea, az intézmény menedzsere közölte:

a szarkofágra csütörtökön bukkantak, majd hétfőn ásták ki és nyitották ki régészek, restaurátorok, valamint a múzeumot fenntartó Konstanca megyei önkormányzat képviselőinek jelenlétében.

A régészeti felfedezés részleteit Constantin Bajenaru és Ana Hamat kutatók, valamint Catalin Nopcea régész ismertették. Mint elhangzott, a leletet a temetkezőhely legészakibb pontján, az ókori várostól másfél kilométerre találták. A kis méretű szarkofágot a két jelentős ókori várost, Tomist és Hisztriát összekötő római kori út közelében ásták ki. Ebben a térségben tehetősebb, a középosztályhoz tartozó római polgárok temetkeztek – írja az MTI Constantin Bajenaru hangsúlyozta:

a szarkofág kivételesen jó állapotban van, jól le volt zárva, így a benne lévő holttest és tárgyak is jó állapotban maradtak fenn.

A benne talált fakoporsó, a halotti lepel, a mumifikálódott tetem és a játékok további információval szolgálhatnak az adott korról – tette hozzá. Hirdetés A sírban a római kori temetkezési szokásoknak megfelelően gyermekjátékok, egy csörgőként használt, fából készült kakas és lovacska, továbbá két bronzkarperec is volt. A játékok festéknyomokat is őriznek, ami szintén ritka a térségben. A csontmaradványok mellett továbbá két bronzból készült bullát is találtak, ami arra utal, hogy viselője

szabadon született római polgár fiúgyermeke volt.

A gömb alakú, belül üreges függő ékszert a szabadon született római fiúgyermekek viselték a nyakukban védelmező amulettként – hangzott el. A szakemberek a csörgő alapján arra következtetnek, hogy

a sírkamrába temetett gyerek négyévesnél fiatalabb lehetett.

A sírban hajat és növényi maradványokat is találtak, melyeket szintén további vizsgálatoknak vetnek alá. Constantin Bajenaru elmondta, hogy a görög és római korban mintegy ezer évig temetkezőhelyként használt területen az elmúlt tizenkét évben mintegy hatszáz sírt tártak fel. Az itt talált emberi maradványokat a jövőben DNS- és karbonvizsgálatnak, valamint egyéb korszerű elemzésnek vetik alá. Az eredményekből reményeik szerint kiderül, hogy milyen származásúak voltak az ókori Tomis lakói. Ana Hamat kutató szerint az érintetlen gyerekszarkofág

„ablakot nyit” a térségben 1800 évvel ezelőtt élt emberek életére.