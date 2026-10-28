Kelemen Hunor: az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat

Az RMDSZ semmiféle adóemelést nem támogat, mert a lakosság és a gazdaság már nem bír el újabb terheket – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Székelyhon 2026. október 28., 13:362026. október 28., 13:36 2026. október 28., 14:222026. október 28., 14:22

A politikus a parlamentben újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, az RMDSZ álláspontja egyértelmű, függetlenül attól, milyen formában terjeszti elő a kormány az esetleges adóemeléseket. Hirdetés Megjegyezte ugyanakkor, hogy

sürgősségi rendelet esetén a parlament csak utólag módosíthatja a kabinet döntését.

Kelemen azt is közölte, hogy jelenleg nem ismeri a pontos költségvetési adatokat, ezért meg kell várni a kormány parlamenti beszámolóját, amely tisztázni fogja a valós helyzetet és a tervezett intézkedések irányát – ismerteti az Agerpres. Az RMDSZ elnöke úgy véli, hogy

adóemelés nélkül kell előteremteni a nyugdíjak indexálásához szükséges forrásokat.

Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjakat január elsejétől a 2025-ös infláció mértékével kell kiigazítani, és

a befagyasztott közalkalmazotti béreket is indexálni kell.

Meglátása szerint a kormánynak még a jövő évi költségvetés tervezetének előterjesztése előtt felelősségvállalással kellene elfogadnia az új egységes bértörvényt. A bérrendszer rendezése 10-12 milliárd lejjel terhelné meg a költségvetést, nagyjából annyival, mint a közalkalmazotti fizetések indexálása, viszont megszüntetné a jelenlegi aránytalanságokat, és igazságosabb bérstruktúrát teremtene – érvelt. A Szociáldemokrata Párt (PSD) által emlegetett 40 milliárd lejes hiánnyal kapcsolatban Kelemen Hunor közölte, hogy nem ismeri az erre vonatkozó adatokat, és bízik Alexandru Nazare pénzügyminiszter helyzetértékelésében. Azt is elmondta, elképzelhetőnek tartja, hogy maradtak kifizetetlen tételek, mivel az ügyvivő kormány nem hajthatott végre költségvetés-kiigazítást, és korlátozottak voltak a jogalkotási lehetőségei.

Nincs itt szó semmiféle nehéz örökségről. A 10 százalékos deficit volt a nehéz örökség”