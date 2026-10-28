Félmillió lejjel támogatja Románia a Fjord Oscar-kampányát

A román kulturális minisztérium 500 ezer lejjel támogatja Cristian Mungiu Fjord című filmjének Oscar-kampányát. Az alkotás Románia hivatalos nevezése a 2027-es Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában.

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A kampány részeként online és offline reklámokra, amerikai óriásplakátokra, televíziós szereplésekre és a film minél szélesebb körű hozzáférhetővé tételére is szükség van.

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A miniszter hangsúlyozta, hogy a sikerhez nem elegendő a jó film: az Amerikai Filmakadémia mintegy 12 ezer tagjához is el kell juttatni az alkotást.

korábban írtuk Amikor a fürdővízzel a gyereket is kiöntik – megnéztük az Arany Pálmát nyert Fjord-ot Részletesen bemutatott társadalmi látlelet Cristian Mungiu legújabb filmje a Fjord, amiben a rendező egy nagy botrányt kavaró történést dolgoz fel, a keleti és nyugati világ találkozási pontjánál. Kritika.

Összehasonlításként a spanyol La Bola Negra című filmet említette, amelynek költségvetése elmondása szerint 50 millió dollár – számol be az Agerpres. A cannes-i Arany Pálmával kitüntetett Fjord romániai premierjét 2027. január 15-re tervezik.

korábban írtuk Cristian Mungiu új filmje nyerte a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját A Cristian Mungiu rendezésében készült Fjord című, Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Arany Pálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.

Az Oscar-jelöltek szűkített listáját december 15-én teszik közzé,