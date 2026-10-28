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Félmillió lejjel támogatja Románia a Fjord Oscar-kampányát

• Fotó: Cannes Film Festival

Fotó: Cannes Film Festival

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A román kulturális minisztérium 500 ezer lejjel támogatja Cristian Mungiu Fjord című filmjének Oscar-kampányát. Az alkotás Románia hivatalos nevezése a 2027-es Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában.

Székelyhon

2026. október 28., 08:142026. október 28., 08:14

2026. október 28., 08:502026. október 28., 08:50

Ioana Ciocan kulturális miniszter a Digi24 televíziónak kedden este elmondta:

a támogatás a film amerikai népszerűsítését szolgálja.

A kampány részeként online és offline reklámokra, amerikai óriásplakátokra, televíziós szereplésekre és a film minél szélesebb körű hozzáférhetővé tételére is szükség van.

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A miniszter hangsúlyozta, hogy a sikerhez nem elegendő a jó film: az Amerikai Filmakadémia mintegy 12 ezer tagjához is el kell juttatni az alkotást.

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Összehasonlításként a spanyol La Bola Negra című filmet említette, amelynek költségvetése elmondása szerint 50 millió dollár – számol be az Agerpres. A cannes-i Arany Pálmával kitüntetett Fjord romániai premierjét 2027. január 15-re tervezik.

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Az Oscar-jelöltek szűkített listáját december 15-én teszik közzé,

a végleges jelöléseket január 21-én jelentik be.

A 99. Oscar-gálát 2027. március 14-én rendezik meg Los Angelesben.

Külföld Belföld Film Oscar-díj
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