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Niculescu: Moldova jövője az európai családban van

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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Románia továbbra is elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, mind a biztonság és a stabilitás megerősítése, mind a gazdasági fejlődés terén.

Székelyhon

2026. október 28., 09:342026. október 28., 09:34

2026. október 28., 09:382026. október 28., 09:38

Luca Niculescu román kormányfő az X-en tett közzé bejegyzést kedden este, melyben hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kihívások közepette

közös prioritás a Moldovai Köztársaság ellenálló képességének és biztonsági felkészültségének erősítése.

Ehhez a két ország szoros együttműködésére van szükség.

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A miniszterelnök miután chișinăui hivatalos látogatásán tárgyalt Maia Sandu moldovai államfővel, megerősítette, hogy

Románia továbbra is támogatja a szomszédos ország gazdasági fejlődését,

többek között az összeköttetéseket javító beruházásokkal és a romániai vállalatok befektetéseivel. Ezek szerinte a Moldovai Köztársaság európai integrációját is elősegítik.

Idézet
A Moldovai Köztársaság jövője az európai családban van!

– hangsúlyozta Niculescu.

A román kormányfő hivatalos látogatása során Vasile Tofan moldovai miniszterelnökkel és Igor Grosu parlamenti elnökkel is tárgyalt. Emellett találkozott a Moldovai Köztársaságban beruházásokat megvalósító romániai vállalatok képviselőivel.

A chișinăui látogatásra többek között Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes és Dan Neculăescu külügyminiszter is elkísérte a kormányfőt.

Külföld
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