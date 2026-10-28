Niculescu: Moldova jövője az európai családban van

Románia továbbra is elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, mind a biztonság és a stabilitás megerősítése, mind a gazdasági fejlődés terén.

Székelyhon 2026. október 28., 09:342026. október 28., 09:34 2026. október 28., 09:382026. október 28., 09:38

Luca Niculescu román kormányfő az X-en tett közzé bejegyzést kedden este, melyben hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kihívások közepette

közös prioritás a Moldovai Köztársaság ellenálló képességének és biztonsági felkészültségének erősítése.

Ehhez a két ország szoros együttműködésére van szükség. Hirdetés A miniszterelnök miután chișinăui hivatalos látogatásán tárgyalt Maia Sandu moldovai államfővel, megerősítette, hogy

Románia továbbra is támogatja a szomszédos ország gazdasági fejlődését,

többek között az összeköttetéseket javító beruházásokkal és a romániai vállalatok befektetéseivel. Ezek szerinte a Moldovai Köztársaság európai integrációját is elősegítik.

A Moldovai Köztársaság jövője az európai családban van!