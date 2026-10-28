Niculescu: Moldova jövője az európai családban van

Fotó: Gov.ro
Románia továbbra is elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, mind a biztonság és a stabilitás megerősítése, mind a gazdasági fejlődés terén.
2026. október 28., 09:342026. október 28., 09:34
2026. október 28., 09:382026. október 28., 09:38
Luca Niculescu román kormányfő az X-en tett közzé bejegyzést kedden este, melyben hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kihívások közepette
Ehhez a két ország szoros együttműködésére van szükség.
A miniszterelnök miután chișinăui hivatalos látogatásán tárgyalt Maia Sandu moldovai államfővel, megerősítette, hogy
többek között az összeköttetéseket javító beruházásokkal és a romániai vállalatok befektetéseivel. Ezek szerinte a Moldovai Köztársaság európai integrációját is elősegítik.
– hangsúlyozta Niculescu.
A román kormányfő hivatalos látogatása során Vasile Tofan moldovai miniszterelnökkel és Igor Grosu parlamenti elnökkel is tárgyalt. Emellett találkozott a Moldovai Köztársaságban beruházásokat megvalósító romániai vállalatok képviselőivel.
A chișinăui látogatásra többek között Marian Neacșu miniszterelnök-helyettes és Dan Neculăescu külügyminiszter is elkísérte a kormányfőt.
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