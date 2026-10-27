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Nincs papír harmincnégy sertésről, pusztulniuk kell – az égetési költségeket a fuvarozókra terhelik

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.

Székelyhon

2026. október 27., 18:532026. október 27., 18:53

A rendőrség két teherautót állított meg a városban, a járműveken harmincnégy kifejlett sertést találtak, amelyeket a szállítmány eredetét igazoló iratok és állategészségügyi dokumentáció nélkül hoztak be Romániába Magyarországról.

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Mivel az állatok egészségügyi állapota ismeretlen, és fennáll a veszélye, hogy afrikai sertéspestissel fertőződtek, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság Arad megyei igazgatósága

elrendelte a sertések elpusztítását és elégetését.

A hatóságok elrendelték a járművek elkobzását, a fuvarozókat pedig pénzbírsággal sújtották.

Mircea Onea, Nagylak polgármestere szerint korábban is érkeztek már illegális állatszállítmányok Magyarország felől a térségben található három határátkelőn. Az elöljáró szerint a sertések leölésének és elégetésének mintegy 40 ezer lejes költségét a fuvarozóknak kell viselniük.

Belföld
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