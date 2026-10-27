Nincs papír harmincnégy sertésről, pusztulniuk kell – az égetési költségeket a fuvarozókra terhelik

Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A rendőrség két teherautót állított meg a városban, a járműveken harmincnégy kifejlett sertést találtak, amelyeket a szállítmány eredetét igazoló iratok és állategészségügyi dokumentáció nélkül hoztak be Romániába Magyarországról.

Hirdetés

Mivel az állatok egészségügyi állapota ismeretlen, és fennáll a veszélye, hogy afrikai sertéspestissel fertőződtek, az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság Arad megyei igazgatósága