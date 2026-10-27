Szóvá tették, hogy nincs a rendőrökön maszk, brutálisan megverték és megkínozták őket

Jogerősen szabadságvesztésre ítélt kedden a bukaresti ítélőtábla nyolc rendőrt, amiért a koronavírus-járvány idején jogellenesen fogva tartottak és bántalmaztak két fiatalembert.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Négy rendőrt letöltendő szabadságvesztésre ítéltek, közülük Viorel Constantin Șeicaru volt rendőrszakszervezeti vezető kapta a legsúlyosabb, öt év és nyolc hónapos büntetést. A férfit többek között jogellenes fogvatartással, kínzással és hivatali bántalmazással vádolták.

Hirdetés

További négy rendőrt felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, és közmunkát kell végezniük. Valamennyiüket meghatározott időre eltiltották a közhatalom gyakorlásával járó tisztségektől. Egy kilencedik rendőr ellen elévülés miatt megszüntették az eljárást – számolt be az Agerpres.

A vádirat szerint az eset 2020. augusztus 31-én hajnalban történt Bukarestben.