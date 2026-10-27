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Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban

• Fotó: Beliczay László

Fotó: Beliczay László

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Az Országos Gyógyszer- és Orvostechnikai Hatóság (ANMDMR) adatai szerint mintegy 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll jelenleg rendelkezésre a romániai raktárakban, ezekből a gyógyszertárak rendelhetnek – közölte az egészségügyi minisztérium.

Székelyhon

2026. október 27., 15:492026. október 27., 15:49

Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint november közepén további 500 ezer adag vakcina érkezhet az oltási kampány folytatásához.

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Október 18-áig 400 259 adag influenza elleni oltást regisztráltak az országos elektronikus nyilvántartásban. Ezek közül 393 552-őt ártámogatással kaptak meg az arra jogosultak, 3069-et pedig engedélyezett gyógyszertárakban adtak be.

A minisztérium szerint az influenza elleni oltás különösen a 65 év felettieknek, a gyermekeknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlott.

Romániában négy influenza elleni vakcinát engedélyeztek: a Vaxigrip, az Influvac, a Fluenz és az Efluelda. A gyermekeknek és serdülőknek szánt Fluenzből, valamint a 60 év felettieknek szánt Efluelda vakcinából elegendő készlet van, a Vaxigrip és az Influvac első szállítmányai viszont nagyrészt elfogytak.

Belföld Egészségügy
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