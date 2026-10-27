Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban

Fotó: Beliczay László
Az Országos Gyógyszer- és Orvostechnikai Hatóság (ANMDMR) adatai szerint mintegy 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll jelenleg rendelkezésre a romániai raktárakban, ezekből a gyógyszertárak rendelhetnek – közölte az egészségügyi minisztérium.
Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint november közepén további 500 ezer adag vakcina érkezhet az oltási kampány folytatásához.
Október 18-áig 400 259 adag influenza elleni oltást regisztráltak az országos elektronikus nyilvántartásban. Ezek közül 393 552-őt ártámogatással kaptak meg az arra jogosultak, 3069-et pedig engedélyezett gyógyszertárakban adtak be.
Romániában négy influenza elleni vakcinát engedélyeztek: a Vaxigrip, az Influvac, a Fluenz és az Efluelda. A gyermekeknek és serdülőknek szánt Fluenzből, valamint a 60 év felettieknek szánt Efluelda vakcinából elegendő készlet van, a Vaxigrip és az Influvac első szállítmányai viszont nagyrészt elfogytak.
Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.
Jogerősen szabadságvesztésre ítélt kedden a bukaresti ítélőtábla nyolc rendőrt, amiért a koronavírus-járvány idején jogellenesen fogva tartottak és bántalmaztak két fiatalembert.
Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség rendszerének júliusi meghekkelése után országszerte szünetelt a telekkönyvi kivonatok kibocsátása és a birtoklevelek kiadása. A szolgáltatás azóta is csak részben állt helyre.
Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez Romániában – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai képviselete és a Syndex Románia kedden közzétett elemzéséből.
Az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő beruházásokra – közölte kedden Facebook-oldalán Alexandru Nazare.
Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.
Határozottan elítélte kedden Nicușor Dan államfő Oroszország bármilyen részvételét a Románia területén elkövetett szabotázsakciókban, hangsúlyozva, hogy az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és sértik az ország szuverenitását és biztonságát.
Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.
Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.
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