Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban

Az Országos Gyógyszer- és Orvostechnikai Hatóság (ANMDMR) adatai szerint mintegy 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll jelenleg rendelkezésre a romániai raktárakban, ezekből a gyógyszertárak rendelhetnek – közölte az egészségügyi minisztérium.

Székelyhon 2026. október 27., 15:492026. október 27., 15:49

Az Agerpres által szemlézett tájékoztatás szerint november közepén további 500 ezer adag vakcina érkezhet az oltási kampány folytatásához. Hirdetés Október 18-áig 400 259 adag influenza elleni oltást regisztráltak az országos elektronikus nyilvántartásban. Ezek közül 393 552-őt ártámogatással kaptak meg az arra jogosultak, 3069-et pedig engedélyezett gyógyszertárakban adtak be.

A minisztérium szerint az influenza elleni oltás különösen a 65 év felettieknek, a gyermekeknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak ajánlott.