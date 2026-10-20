Kétezernél is többen írták alá a hulladékdíjak elleni petíciót

Fotó: Borbély Fanni
Tovább tiltakoznak a Hargita megyei hulladékszállítási díjak ellen: kedd délig több mint kétezren írták alá a petíciót, amely nagyobb átláthatóságot sürget. A kezdeményező szerint nagy a különbség az egyszemélyes háztartások és a családok terhei között.
2026. október 20., 21:072026. október 20., 21:07
2026. október 20., 21:092026. október 20., 21:09
„Rengeteg embert aggaszt az új hulladékszállítási rendszer díjszabása, mert nem reális az az összeg, amit ránk akarnak sózni, és nem is korrekt” – fogalmazott a kobátfalvi Marosi Norbert, aki jelenleg egy marosvásárhelyi egyetemen tanul. Elmondása szerint
A Hargita megyei új, egységes hulladékgazdálkodási rendszert decembertől vezetnék be, egységes díjszabással. Vidéken például egy egyszemélyes háztartás havi díja 20,95 lej, míg egy legalább négyszemélyes családé 85,75 lej.
A kezdeményező szerint nehezen indokolható, hogy
Marosi Norbert a saját példáját is említette: mint mondta, egyedül él, egyetemi tanulmányai miatt keveset tartózkodik otthon, eddig egy évre alig 68 lejt fizetett, ami havi 5,6 lejnek felel meg, ezért különösen nagynak érzi az új árat.
Zajlik már a szerződéskötés az új szolgáltatóval a szemétszálíltásra, azonban vannak, akik elégedtelenek az új árszabással
Fotó: Olti Angyalka
A petíciót kedd délig több mint kétezren írták alá.
A kezdeményező a petíciót több intézményhez is eljuttatja. Hargita Megye Tanácsától, a helyi önkormányzatoktól és a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesülettől (ADI S.I.M.D. Harghita)
Emellett a Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóságtól (ANRSC), a fogyasztóvédelemtől (ANPC) és a közigazgatási minisztériumtól a kérdés kivizsgálását várja.
Marosi Norbert elmondása szerint a beadványokat a héten tervezi elküldeni, hogy a hatóságoktól még a rendszer december 1-jei bevezetése előtt választ kapjon.
Fotó: Borbély Fanni
Máshol is érezhető az elégedetlenség: Székelyudvarhelyen például a lakástulajdonosi társulások fogtak össze, szintén a hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva. Ők is petícióval fordultak a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.
„Történt egy hivatalos, nyílt, európai uniós szinten meghirdetett közbeszerzés, amire érkezett egy árajánlat, ennek alapján kellett a számlázási árakat meghatározni.
– jelentette ki a Székelyhon megkeresésére Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Hozzátette, szerinte a szolgáltató, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorcium
Kiemelte, hogy ezeket a díjakat az ANRSC is jóváhagyta. Ezek az árak legalább egy évig érvényben maradnak, egy év után volna lehetőség módosítani, szerinte azonban a szolgáltató akkor sem fog olcsóbban szolgáltatni.
Fotó: Borbély Fanni
Legyünk racionálisak – fogalmazott. A szolgáltató a hulladékszállítás és -kezelés mellett biztosítja a vegyes hulladék számára a fekete kukákat, amely jelenleg 170 lej körüli áron kapható. Ezekből közel 74 ezer darabot vásároltak, és osztanak ki az ügyfeleiknek.
A Hargita megyei önkormányzat által bonyolított európai uniós pályázatból létrehozták Gyergyóremetén a hulladéklerakót, felépítettek két átrakóállomást és hét hulladékudvart a megyében, járműveket vásároltak, 15 ezer, biológiailag lebomló hulladéknak való edényzetet és komposztládákat szereztek be.
Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel.
Ezeken kívül azonban a nyertes szolgáltatónak még 32 nagy járművet kellett biztosítania saját költségvetésből a szolgáltatáshoz. A szerződéskötéseket megkezdték, jelenleg 15 ezer ügyféllel kötötték meg – tudtuk meg.
Az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsga második szakaszát a jelöltek csaknem mindegyike sikeresen teljesítette, az országos átlag pedig kifejezetten jónak bizonyult, sok tízessel. Még hátravan a vezetési terv bemutatása és megvédése.
A NATO további haditechnikai eszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután az utóbbi időben több kereskedelmi hajót is dróntámadás ért – jelentette be kedden a szövetség szóvivője.
A Román Nemzeti Bank (BNR) arra számít, hogy 2026 második felében élénkül a román gazdaság, de a korábban vártnál szerényebb ütemben – derül ki a jegybank október 8-i monetáris politikai ülésének kedden közzétett jegyzőkönyvéből.
Várhatóan október 24-én kapja meg Románia az Európai Unió vakcinakészleteiből biztosított 1,1 millió adag oltóanyagot, amelyből 800 ezer a juh- és kecskehimlő, 300 ezer pedig a kiskérődzők pestise elleni védekezést szolgálja.
Előre kitervelte a hétfői iskolai késelést a 13 éves besztercei diák, aki feltehetően rasszista indítékból támadt rá egyik iskolatársára, és a történtek után sem mutatott megbánást – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei főügyész.
Jövő év elején eltörlik a gyermekgondozási díjat terhelő egészségbiztosítási járulékot (CASS) – jelentette ki keddi parlamenti szakbizottsági meghallgatásán a munkaügyi miniszteri tisztségre jelölt Florin Manole.
Az oktatási minisztérium kedden közzétette a 2026–2027-es tanév képességfelmérő vizsgájának és próbavizsgájának ütemtervét.
Két személy meghalt, három súlyosan megsérült kedden egy Ilfov megyei közúti balesetben, amelyben egy személyszállító kisbusz és egy billenőplatós teherautó ütközött össze.
Több funkciót érintő szolgáltatáskiesésről számolt be kedden a Revolut. A probléma Romániában is sok felhasználót érinthet.
Együttes ülésén szavazott a képviselőház és a szenátus kedden délután a Luca Niculescu-kormány beiktatásáról. A kabinet végül megkapta a beiktatásához szükséges szavazatszámot.
szóljon hozzá!