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Kétezernél is többen írták alá a hulladékdíjak elleni petíciót

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Tovább tiltakoznak a Hargita megyei hulladékszállítási díjak ellen: kedd délig több mint kétezren írták alá a petíciót, amely nagyobb átláthatóságot sürget. A kezdeményező szerint nagy a különbség az egyszemélyes háztartások és a családok terhei között.

Barabás Hajnal

2026. október 20., 21:072026. október 20., 21:07

2026. október 20., 21:092026. október 20., 21:09

  • Marosi Norbert petíciót indított a Hargita megyei új hulladékszállítási díjak felülvizsgálatáért, amelyet kedd délig több mint kétezren írtak alá.
  • A decembertől bevezetendő egységes rendszerben vidéken egy egyszemélyes háztartás havi díja 20,95 lej, egy legalább négyszemélyes családé 85,75 lej.
  • A kezdeményező több hatóságtól és intézménytől kéri a díjakat jóváhagyó döntések, számítások és szerződéses dokumentumok közzétételét.
  • Incze Csongor szerint a díjakat nyílt közbeszerzés alapján állapították meg, az ANRSC jóváhagyta őket, és legalább egy évig érvényben maradnak.
  • A szolgáltató közel 74 ezer fekete hulladékedényt oszt ki díjmentesen, miközben a szerződéskötéseket már megkezdték, jelenleg 15 ezer ügyféllel.

„Rengeteg embert aggaszt az új hulladékszállítási rendszer díjszabása, mert nem reális az az összeg, amit ránk akarnak sózni, és nem is korrekt” – fogalmazott a kobátfalvi Marosi Norbert, aki jelenleg egy marosvásárhelyi egyetemen tanul. Elmondása szerint

a környezetében és a közösségi médiában tapasztalt elégedetlenség vezette arra, hogy petíciót indítson a méltányosabb hulladékelszállítási díjakért.

A Hargita megyei új, egységes hulladékgazdálkodási rendszert decembertől vezetnék be, egységes díjszabással. Vidéken például egy egyszemélyes háztartás havi díja 20,95 lej, míg egy legalább négyszemélyes családé 85,75 lej.

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A kezdeményező szerint nehezen indokolható, hogy

az egyszemélyes háztartás és a négyszemélyes család esetében ennyire jelentősen eltérjen a havi, egyszeri ürítési díj.

Marosi Norbert a saját példáját is említette: mint mondta, egyedül él, egyetemi tanulmányai miatt keveset tartózkodik otthon, eddig egy évre alig 68 lejt fizetett, ami havi 5,6 lejnek felel meg, ezért különösen nagynak érzi az új árat.

Zajlik már a szerződéskötés az új szolgáltatóval a szemétszálíltásra, azonban vannak, akik elégedtelenek az új árszabással • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Zajlik már a szerződéskötés az új szolgáltatóval a szemétszálíltásra, azonban vannak, akik elégedtelenek az új árszabással

Fotó: Olti Angyalka

A petíciót kedd délig több mint kétezren írták alá.

Több hatósághoz fordulnak

A kezdeményező a petíciót több intézményhez is eljuttatja. Hargita Megye Tanácsától, a helyi önkormányzatoktól és a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesülettől (ADI S.I.M.D. Harghita)

a díjakat jóváhagyó határozatok, a részletes díjmegalapozások és a szerződéses dokumentumok közzétételét kéri.

Emellett a Közüzemi Szolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóságtól (ANRSC), a fogyasztóvédelemtől (ANPC) és a közigazgatási minisztériumtól a kérdés kivizsgálását várja.

A petícióban a díjak átláthatóságának és a gyűjtési gyakoriságnak a felülvizsgálatát is szorgalmazza.

Marosi Norbert elmondása szerint a beadványokat a héten tervezi elküldeni, hogy a hatóságoktól még a rendszer december 1-jei bevezetése előtt választ kapjon.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Máshol is érezhető az elégedetlenség: Székelyudvarhelyen például a lakástulajdonosi társulások fogtak össze, szintén a hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva. Ők is petícióval fordultak a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

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Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva
Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva

Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.

Incze Csongor: szabályosan hagyták jóvá

„Történt egy hivatalos, nyílt, európai uniós szinten meghirdetett közbeszerzés, amire érkezett egy árajánlat, ennek alapján kellett a számlázási árakat meghatározni.

Idézet
Ettől kezdve a törvény nem engedi a módosítást

– jelentette ki a Székelyhon megkeresésére Incze Csongor, a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke. Hozzátette, szerinte a szolgáltató, az AVE Románia, az RDE Hargita és az RDE Huron cégek alkotta konzorcium

sem fog engedni egy petíció hatására az áraiból.

Kiemelte, hogy ezeket a díjakat az ANRSC is jóváhagyta. Ezek az árak legalább egy évig érvényben maradnak, egy év után volna lehetőség módosítani, szerinte azonban a szolgáltató akkor sem fog olcsóbban szolgáltatni.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Legyünk racionálisak – fogalmazott. A szolgáltató a hulladékszállítás és -kezelés mellett biztosítja a vegyes hulladék számára a fekete kukákat, amely jelenleg 170 lej körüli áron kapható. Ezekből közel 74 ezer darabot vásároltak, és osztanak ki az ügyfeleiknek.

Ezekért nem kérnek pénzt.

A Hargita megyei önkormányzat által bonyolított európai uniós pályázatból létrehozták Gyergyóremetén a hulladéklerakót, felépítettek két átrakóállomást és hét hulladékudvart a megyében, járműveket vásároltak, 15 ezer, biológiailag lebomló hulladéknak való edényzetet és komposztládákat szereztek be.

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Megköttetett a szerződés a regionális hulladéklerakóért
Megköttetett a szerződés a regionális hulladéklerakóért

Ünnepélyes keretek között szerdán Gyergyóremetén aláírták azt a szerződést, ami alapjául szolgál majd a Hargita megyei regionális hulladéklerakó megépítésének. A megállapodást Borboly Csaba és Laczkó Albert Elemér polgármester látták el kézjegyükkel.

Ezeken kívül azonban a nyertes szolgáltatónak még 32 nagy járművet kellett biztosítania saját költségvetésből a szolgáltatáshoz. A szerződéskötéseket megkezdték, jelenleg 15 ezer ügyféllel kötötték meg – tudtuk meg.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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