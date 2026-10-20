Lehet olcsóbb a szemétdíj, de ahhoz szelektíven kell gyűjtsön mindenki
Fotó: Borbély Fanni
Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.
Túlzás nélkül nem indul egyszerűen a hulladékgazdálkodás átszervezése Hargita megyében, hiszen többeket is felháborít egyebek mellett a díjak emelkedése.
Emiatt petíciókat fogalmaztak meg,
A Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás (románul: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Integrat al Deșeurilor în Județul Harghita, röviden ADI SIMD Harghita) egy olyan megyei szintű önkormányzati társulás, amely Hargita megye településeinek hulladékgazdálkodását hangolja össze és egységesíti decembertől.
Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.
Székelyudvarhelyen tizenöt, a tömbházlakók jelentős részét képviselő lakótársulás fogott össze, hogy
Szabó Jenő, a Kórház negyedi lakótársulás elnöke a Székelyhonnak kifejtette: kifogásolják, hogy a szolgáltatóval kötött új szerződések szerint ezentúl
Ezt egész egyszerűen nem tudják vállalni – szögezte le. Nem értenek ugyanakkor egyet a szemétdíj emelésével sem, főleg, ha az aránytalan módon történik. Példaként hozta fel, hogy
Itt viszont még nem az emberek által befizetendő végösszegről beszélünk, hiszen a szemét elszállítása sincs ingyen. Utóbbi pedig kifejezetten drága is lehet, amennyiben nem gyűjti mindenki szelektíven a hulladékot. Elég az is,
Szabó Jenő egyébként bízik abban, hogy a szolgáltató újragondolja a korábban megfogalmazott feltételeket, hiszen úgy érzi, több ezer ember kérését nem hagyhatják figyelmen kívül. Hangsúlyozta, ő a kompromisszumos megoldásokban hisz.
Fotó: Borbély Fanni
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere lapunknak elmondta, a polgármesteri hivatalhoz is eljuttatott petícióban számos, az árakkal kapcsolatos kérést fogalmaztak meg a lakószövetségek, ám ezek ügyében az ADI SIMD-del kell egyeztetni. Azt viszont felajánlották, hogy
Az elöljáró ugyanakkor hangsúlyozta, munkatársai több, az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban tartott gyűlésen vettek részt, és a városháza igyekszik átvállalni azokat a feladatokat, amelyeket „inkább rájuk tartoznának.” Az ilyen megbeszélések során döntötték el például, hogy
Az itt lakóknak ugyanis el kell húzniuk szemeteskukáikat egy jobban megközelíthető helyszínre, amely több száz méterre is lehet.
Sikerült megegyezni a szolgáltatóval, amely az összesítést követően kisebb járműveket biztosít, amelyekkel az említett háztartások elé is eljutnak. A polgármester hangsúlyozta: nem tartják normálisnak, hogy az emelt díj ellenére vannak olyan utcák, ahol a lakóknak több száz métert kell cipelniük a kukákat, máskülönben nem szállítják el a szemetet. Hozzátette ugyanakkor, hogy sajnos maradnak olyan helyszínek, ahol továbbra sem lesz más megoldás.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke megkeresésünkre közölte, tisztában van vele, hogy számos petíció érkezett az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban,
Azokat ugyanis a törvényi előírásokkal összhangban alakították ki, ebben nem volt mozgástere az ADI SIMD-nek.
– nyomatékosított az elöljáró.
Fotó: Borbély Fanni
Rámutatott: a kollégáik arra törekednek, hogy pontos, kétségeket eloszlató válaszokat adjanak a lakószövetségek kérdéseire. Egyeztettek a szolgáltatóval egy lépcsőzetes átállás lehetőségéről is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
Nemrégiben egyeztettek a polgármesterekkel is, áttárgyalva az emberek által közölt félelmeket: a cél az, hogy közösen biztosítsanak egy gördülékenyebb átállást.
A megyei tanács elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem fog drágulni a szemétdíj a lakónegyedekben –
Ez esetben ugyanis személyenként nagyjából 25 lejt kell majd fizetni.
Incze Csongor, az ADI SIMD elnöke ugyanakkor rámutatott, hogy
A szemétbegyűjtést egyébként az AVE Románia, az RDE Huron és az RDE Hargita vállalatok alkotta konzorcium végzi, amelyek közbeszerzés útján nyerték el a megbízást. Hozzátette, hogy a lakók nyomtatott formában az említett szolgáltatók székhelyén, illetve az RDE Hargita Kft. Facebook-oldalán is tanulmányozhatják a megkötendő szerződést.
Ha mindenki szelektíven gyűjti a szemetet, akkor valóban csökkennek majd a díjak – magyarázta Magyari Dénes, a székelyudvarhelyi Sziget negyedi lakótársulás elnöke. A gond csak az, hogy
Ha ugyanis nem sikerül, akkor igenis drágulásra lehet számítani – húzta alá. Azt is számításba kell venni, hogy
Fotó: Borbély Fanni
A lakótársulás elnöke szerint külön szerződéstípust kellett volna összeállítani a kertes házakban, illetve a tömbházlakásokban élőknek, hiszen nem ugyanazon feltételek adottak a különböző helyszíneken. Azt is kifogásolta, hogy
Ehhez külön autót kellene fogadni, amit szintén pluszban kell fizetni.
Egyébként a lakótársulási elnököknek rendszerint elküldik a szolgáltatóval megkötendő szerződéseket, ám Magyari Dénes még nem kapta meg a legújabb változatot.
A leírtakon kívül más petíció is eljutott szerkesztőségünkhöz, amelyet a Hargita megyei lakók nevében fogalmazott meg Marosi Norbert. A már leírtakhoz képest ő egyenesen megalapozatlannak tartja a befizetendő összeget, ugyanakkor begyűjtés gyakoriságának felülvizsgálatát és a díjszabás átláthatóbbá tételét kéri. Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy nem a szelektív hulladékgyűjtés megakadályozása a cél.
Fotó: Borbély Fanni
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