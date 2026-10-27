Pénzügyminiszter: az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson beruházásokra

Az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő beruházásokra – közölte kedden Facebook-oldalán Alexandru Nazare.

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Bejegyzésében a pénzügyminiszter arról számolt be, hogy hétfőn Luca Niculescu miniszterelnökkel együtt az üzleti szféra képviselőivel egyeztetett a Victoria-palotában.

A legfontosabb támogatás, amelyet az állam a magánszektornak nyújthat, a pénzügyi stabilitás”

– írta a Nazare. Hangsúlyozta: az államháztartás rendbetétele nem öncélúan történik, hanem a kiszámíthatóság helyreállításának, a finanszírozási költségek fokozatos csökkentésének és a befektetői bizalom erősítésének feltétele.

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Bejegyzése szerint a miniszter alapelvnek tekinti, hogy állandó kiadásokat csak akkor szabad vállalni, ha azok fedezetére biztos, hosszú távú bevételek állnak rendelkezésre.

Nazare bejelentette, hogy felgyorsítják az áfa-visszatérítéseket és a munkáltatók által megelőlegezett betegszabadság-pénzek megtérítését.