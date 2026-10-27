Pénzügyminiszter: az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson beruházásokra

Fotó: Borbély Fanni
Az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő beruházásokra – közölte kedden Facebook-oldalán Alexandru Nazare.
2026. október 27., 14:092026. október 27., 14:09
2026. október 27., 14:152026. október 27., 14:15
Bejegyzésében a pénzügyminiszter arról számolt be, hogy hétfőn Luca Niculescu miniszterelnökkel együtt az üzleti szféra képviselőivel egyeztetett a Victoria-palotában.
– írta a Nazare. Hangsúlyozta: az államháztartás rendbetétele nem öncélúan történik, hanem a kiszámíthatóság helyreállításának, a finanszírozási költségek fokozatos csökkentésének és a befektetői bizalom erősítésének feltétele.
Bejegyzése szerint a miniszter alapelvnek tekinti, hogy állandó kiadásokat csak akkor szabad vállalni, ha azok fedezetére biztos, hosszú távú bevételek állnak rendelkezésre.
Nazare bejelentette, hogy felgyorsítják az áfa-visszatérítéseket és a munkáltatók által megelőlegezett betegszabadság-pénzek megtérítését.
– fogalmazott a miniszter az Agerpres beszámolója szerint.
Prioritásnak nevezte a beruházási számlák gyorsabb kifizetését is. Bejegyzése szerint a pénzügyminisztérium biztosította a szükséges forrásokat az állami beruházások, köztük helyreállítási alapból és más uniós alapokból finanszírozott projektek folytatásához.
A közúti fuvarozásban 2027-ben is folytatnák
a kereskedelmi célra használt gázolaj jövedéki adójának részleges kompenzálását,
és meghosszabbítanák az üzemanyagpiaci válság miatt bevezetett támogatások egyes részét.
Nazare szerint felgyorsítják a gazdaságélénkítő csomag programjainak elindítását is. Ezek egyebek mellett a hazai termelést, a fejlett technológiákat, a kritikus nyersanyagokhoz kapcsolódó beruházásokat, a védelmi ipart és a regionális fejlesztést segítik.
– hangsúlyozta a pénzügyminiszter.
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