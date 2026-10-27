Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást

2026. október 26., hétfő

Banira és teletankra számolták ki a gázolaj drágulását, ha nem hosszabbítják meg az állami beavatkozást

Többféle intézkedés is érvényben van, ami szabályozza az üzemanyag árát, és ahhoz, hogy ezek megszakítás nélkül továbbéljenek, gyorsan dönteni kell a folytatásról. Ellenkező esetben egy dízel személyautó teletankolása akár 42 lejjel is drágulhat.