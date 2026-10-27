Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig

Elfogadta hétfőn a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak a jelenlegi 15 százalék helyett mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az Új otthon programot szabályozó 2009/60-as sürgősségi kormányrendeletet kiegészítő tervezetet 102 támogató szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A jelenlegi szabályok szerint 70 ezer eurónak megfelelő lejig legalább 5 százalékos önerő szükséges, a 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozásnál pedig legalább 15 százalékot kell biztosítania a vásárlónak.