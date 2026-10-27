Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig

Fotó: Haáz Vince
Elfogadta hétfőn a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak a jelenlegi 15 százalék helyett mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.
2026. október 27., 08:232026. október 27., 08:23
2026. október 27., 08:232026. október 27., 08:23
Az Új otthon programot szabályozó 2009/60-as sürgősségi kormányrendeletet kiegészítő tervezetet 102 támogató szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el – ismerteti az Agerpres.
A jelenlegi szabályok szerint 70 ezer eurónak megfelelő lejig legalább 5 százalékos önerő szükséges, a 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozásnál pedig legalább 15 százalékot kell biztosítania a vásárlónak.
Daniela Mihai szociáldemokrata párti szenátor szerint az intézkedés elsősorban azoknak a fiataloknak segítene, akiknek van stabil jövedelmük, de nincs elegendő megtakarításuk a lakásvásárláshoz. Hangsúlyozta, hogy
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora, Cătălin Silegeanu is üdvözölte a jogszabályjavaslatot, ugyanakkor szerinte sok fiatal számára a kisebb önerő sem teszi elérhetővé a drágább lakásokat. Hangsúlyozta, hogy a szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezők igényeihez igazodó hitelezési megoldásokra is szükség lenne.
A tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként.
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