Banira és teletankra számolták ki a gázolaj drágulását, ha nem hosszabbítják meg az állami beavatkozást

Többféle intézkedés is érvényben van, ami szabályozza az üzemanyag árát Romániában, és ahhoz, hogy ezek megszakítás nélkül továbbéljenek, napokon belül dönteni kell a folytatásról. Ellenkező esetben egy dízel személyautó teletankolása akár 42 lejjel is drágulhat.

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Határozattervezetet dolgozott ki a pénzügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogy érvényben maradjanak az üzemanyagárak emelkedésének korlátozását célzó intézkedések.

A nyersolaj- és kőolajtermék-piaci válsághelyzetet hosszabbítaná meg a két minisztérium határozattervezete a 2026. november 1. és 2027. január 31. közötti időszakra – írja a román Agerpres hírügynökség a pénzügyminisztérium közlésére hivatkozva. A cél, hogy továbbra is érvényben maradjanak a lakosságot és a gazdaságot a magas üzemanyagárak hatásaitól védő intézkedések.

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A tervezet értelmében valamennyi jelenleg hatályos intézkedést fenntartanák, beleértve

a standard gázolajra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését,

az üzemanyagok kereskedelmi árrésének korlátozását,

az export ellenőrzését,

valamint a 2026/162-es törvényben előírt egyéb intézkedéseket.

A szaktárca becslései szerint a dízelre vonatkozó jövedékiadó-csökkentés megszüntetése