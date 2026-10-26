Banira és teletankra számolták ki a gázolaj drágulását, ha nem hosszabbítják meg az állami beavatkozást

Napokon belül dönteni kell a folytatásról, ellenkező esetben magasabb árakat láthatunk a kutaknál. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Többféle intézkedés is érvényben van, ami szabályozza az üzemanyag árát Romániában, és ahhoz, hogy ezek megszakítás nélkül továbbéljenek, napokon belül dönteni kell a folytatásról. Ellenkező esetben egy dízel személyautó teletankolása akár 42 lejjel is drágulhat.
Határozattervezetet dolgozott ki a pénzügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium arra vonatkozóan, hogy érvényben maradjanak az üzemanyagárak emelkedésének korlátozását célzó intézkedések.
A nyersolaj- és kőolajtermék-piaci válsághelyzetet hosszabbítaná meg a két minisztérium határozattervezete a 2026. november 1. és 2027. január 31. közötti időszakra – írja a román Agerpres hírügynökség a pénzügyminisztérium közlésére hivatkozva. A cél, hogy továbbra is érvényben maradjanak a lakosságot és a gazdaságot a magas üzemanyagárak hatásaitól védő intézkedések.
A tervezet értelmében valamennyi jelenleg hatályos intézkedést fenntartanák, beleértve
a standard gázolajra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentését,
az üzemanyagok kereskedelmi árrésének korlátozását,
az export ellenőrzését,
valamint a 2026/162-es törvényben előírt egyéb intézkedéseket.
A szaktárca becslései szerint a dízelre vonatkozó jövedékiadó-csökkentés megszüntetése
„A pénzügyminisztérium értékelése szerint a jelenlegi piaci viszonyok mellett a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó intézkedés megszüntetése várhatóan mintegy 0,85 lejjel növelné a standard gázolaj literenkénti árát. Változatlan piaci körülmények mellett a dízel átlagára a jelenlegi literenkénti 10,90 lejről 11,75 lejre emelkedhetne. Ez
– áll a szaktárca elemzésében.
A minisztérium elemzői szerint az intézkedések meghosszabbítása hozzájárulna az inflációs nyomás mérsékléséhez és a lakosság vásárlóerejének megőrzéséhez, különösen az előttünk álló téli időszakban. Emellett csökkentené a szállítási, mezőgazdasági és logisztikai vállalatok költségeit is.
A szaktárca tájékoztatása szerint a határozatot még október 31. előtt el kell fogadni, illetve közzétenni annak érdekében, hogy a jelenleg érvényben lévő intézkedések megszakítás nélkül folytatódhassanak.
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