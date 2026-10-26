Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kiszámítható gazdasági környezetet ígért, és kijelentette, hogy jövőre nem emelik a munkavállalók és a vállalatok adóit.
A politikus a PSD állandó tanácsának ülése után elmondta, pártja a középutat kívánja képviselni a megoldást nem kínáló populizmus és a lakosságot elszegényítő, a gazdaságot fékező megszorítások között.
– jelentette ki az Agerpres szerint.
Grindeanu szerint az előző kormány elszegényítette a lakosságot, és visszavetette a gazdaságot, miközben 31 milliárd lejjel növelte az állami kiadásokat 2025-höz képest.
A PSD elnöke közölte azt is, hogy nem politikai konfliktusokkal akar foglalkozni, hanem az emberek bizalmának helyreállítására, a gazdaság gyarapodására és versenyképességének növelésére kíván összpontosítani.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu azt fogja javasolni Luca Niculescu miniszterelnöknek, hogy a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el a területi-közigazgatási reformot és a kormányzati intézmények átszervezését.
A politikus a PSD állandó tanácsának ülése után elmondta, hogy a területi-közigazgatási reform a kisebb települések összevonását irányozná a közszolgáltatások megtartásával. A reform koordinálásával Dragoș Benea európai parlamenti képviselőt bízza meg a párt.
Emellett Grindeanu szerint csökkentenék és összevonnák a kormányzati ügynökségek számát, illetve átszerveznék vagy felszámolnák a veszteséges, illetve indokolatlanul fenntartott állami vállalatokat. Ennek koordinálásával a PSD Marian Neacșu miniszterelnök-helyettest bízza meg. Grindeanu elmondta, hogy mindkét reformot legkésőbb 2027 márciusáig el kell fogadnia parlamentben.
„A prioritási sorrendet kissé megfordítanám: előbb beszéljünk erről a két reformról, amelyek végső soron a költségvetésre is hatással vannak, és utána a 2027-es költségvetésről” – tette hozzá.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu arra kérte a minisztereket, hogy mutassák be, miként hajtanak végre „paradigmaváltást” a gazdaság élénkítésében, illetve a kiszolgáltatott rétegek és a középosztály vásárlóerejének védelmében.
A politikus a PSD állandó tanácsának hétfői ülése után elmondta: azt javasolta, hogy a minisztériumokban hozzanak létre egy-egy szakpolitikai csoportot, amely folyamatosan nyomon követi a kormányprogram végrehajtását, új intézkedéseket indítványoz, és kapcsolatot tart a munkáltatói szervezetekkel és a szakszervezetekkel.
A PSD elnöke szerint a minisztériumoknak ezen a héten elsősorban az előző kormánytól örökölt sürgős ügyeket kell rendezniük. Ezek között említette
Közölte azt is, hogy Alexandru Mihai Ghigiu európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter kedden Brüsszelben tárgyal a helyreállítási terv (PNRR) lezárásáról és végrehajtásának helyzetéről.
Grindeanu szerint a következő hetekben több új útszakaszt is átadnak, köztük a Pitești-Nagyszeben autópálya Curtea de Argeș és Tigveni közötti szakaszát.
„Havonta megvizsgáljuk, hogy hol tart a kormányprogram intézkedéseinek végrehajtása” – jelentette ki a PSD elnöke.
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