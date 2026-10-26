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Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói

• Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook

Fotó: Sorin Grindeanu/Facebook

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kiszámítható gazdasági környezetet ígért, és kijelentette, hogy jövőre nem emelik a munkavállalók és a vállalatok adóit.

Tamás Attila

2026. október 26., 14:352026. október 26., 14:35

A politikus a PSD állandó tanácsának ülése után elmondta, pártja a középutat kívánja képviselni a megoldást nem kínáló populizmus és a lakosságot elszegényítő, a gazdaságot fékező megszorítások között.

Idézet
Nem fogadjuk el a közpénzek pazarlását, de azt sem, hogy minden költségvetési problémát újabb adókkal oldjanak meg. Jövőre nem emelkednek a lakosság és a romániai vállalatok adói”

– jelentette ki az Agerpres szerint.

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Grindeanu szerint az előző kormány elszegényítette a lakosságot, és visszavetette a gazdaságot, miközben 31 milliárd lejjel növelte az állami kiadásokat 2025-höz képest.

A PSD elnöke közölte azt is, hogy nem politikai konfliktusokkal akar foglalkozni, hanem az emberek bizalmának helyreállítására, a gazdaság gyarapodására és versenyképességének növelésére kíván összpontosítani.

Javasolni fogja, hogy a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el a területi-közigazgatási reformot

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu azt fogja javasolni Luca Niculescu miniszterelnöknek, hogy a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el a területi-közigazgatási reformot és a kormányzati intézmények átszervezését.

A politikus a PSD állandó tanácsának ülése után elmondta, hogy a területi-közigazgatási reform a kisebb települések összevonását irányozná a közszolgáltatások megtartásával. A reform koordinálásával Dragoș Benea európai parlamenti képviselőt bízza meg a párt.

Emellett Grindeanu szerint csökkentenék és összevonnák a kormányzati ügynökségek számát, illetve átszerveznék vagy felszámolnák a veszteséges, illetve indokolatlanul fenntartott állami vállalatokat. Ennek koordinálásával a PSD Marian Neacșu miniszterelnök-helyettest bízza meg. Grindeanu elmondta, hogy mindkét reformot legkésőbb 2027 márciusáig el kell fogadnia parlamentben.

„A prioritási sorrendet kissé megfordítanám: előbb beszéljünk erről a két reformról, amelyek végső soron a költségvetésre is hatással vannak, és utána a 2027-es költségvetésről” – tette hozzá.

Havonta értékelni fogják a kormányprogram intézkedéseinek végrehajtását

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu arra kérte a minisztereket, hogy mutassák be, miként hajtanak végre „paradigmaváltást” a gazdaság élénkítésében, illetve a kiszolgáltatott rétegek és a középosztály vásárlóerejének védelmében.

A politikus a PSD állandó tanácsának hétfői ülése után elmondta: azt javasolta, hogy a minisztériumokban hozzanak létre egy-egy szakpolitikai csoportot, amely folyamatosan nyomon követi a kormányprogram végrehajtását, új intézkedéseket indítványoz, és kapcsolatot tart a munkáltatói szervezetekkel és a szakszervezetekkel.

A PSD elnöke szerint a minisztériumoknak ezen a héten elsősorban az előző kormánytól örökölt sürgős ügyeket kell rendezniük. Ezek között említette

a sürgősségi betegellátó osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozását, az aszálykárok megtérítését és a juhkivitel újraindítását.

Közölte azt is, hogy Alexandru Mihai Ghigiu európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter kedden Brüsszelben tárgyal a helyreállítási terv (PNRR) lezárásáról és végrehajtásának helyzetéről.

Grindeanu szerint a következő hetekben több új útszakaszt is átadnak, köztük a Pitești-Nagyszeben autópálya Curtea de Argeș és Tigveni közötti szakaszát.

„Havonta megvizsgáljuk, hogy hol tart a kormányprogram intézkedéseinek végrehajtása” – jelentette ki a PSD elnöke.

Belföld
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