Fotó: eMAG
Az eMAG bejelentette az első, 100%-ban hazai technológiával fejlesztett mesterséges intelligencia alapú vásárlási asszisztens, az iZi első hat hónapjára vonatkozó számokat. Elindításának mindössze első hat hónapjában, az iZi által segített vásárlások meghaladták a 100 millió lejt, és 900.000 ember használta a platformon ezt a kisegítő mesterséges intelligenciát a vásárlási folyamatban.
Ebben az első hat hónapban, hatból egy ügyfél, aki az eMAG-on vásárolt, kapcsolatba lépett az iZi-vel. Ezekből majdnem 400.000 ügyfél egyenesen az iZi-vel kezdte a vásárlási folyamatot, és ennek következtében az iZi által asszisztált eladások elérték a 100 millió lejt.
„Az iZi a májusban bejelentett beruházási terveknek a része, ami a számokban is megmutatkozik: már az első hat hónapban bebizonyosodott a hasznossága azon több mint 900.000 felhasználó számára, akik igénybe vették. Az általános MI-asszisztensekkel ellentétben az iZi valós készletadatokkal, árakkal és szállítási határidőkkel dolgozik, és végig kíséri a vásárlót egészen addig a pontig, amíg a terméket a kosárba nem helyezi. Ráadásul a termék megtartási aránya is nagyon jó” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója.
míg minden negyedik kérdés ajánláskérés, például: „mit vegyek valamilyen alkalomra?...”. A felhasználók természetes nyelven, egy hétköznapi beszélgetéshez hasonlóan lépnek kapcsolatba az asszisztenssel, kérdésenként átlagosan hat-hét szót használva. Amikor az iZi ajánlásra vonatkozó kérést kap, kiválaszt és bemutat öt-hét olyan terméket, amelyek megfelelnek a megfogalmazott igényeknek.
A csúcsidőszak az esti órákban, este 8 és 11 óra között van, míg a beszélgetések 6%-a éjfél és reggel 6 óra között zajlik.
ezeket követték a lakberendezési és háztartási cikkek, az autóipari és sporttermékek, az irodaszerek, valamint a divatcikkek. A keresések olyan termékeket foglaltak magukban, mint például a mosó- és szárítógépek, telefonok, biztonsági kamerák, szezonális gumiabroncsok, termosztátok, légtisztítók vagy forrólevegős sütők.
Az eMAG-ról
Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja, és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.
További információk az eMAG-ról: about.emag.ro
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