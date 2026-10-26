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Az eMAG bejelentette az első, 100%-ban hazai technológiával fejlesztett mesterséges intelligencia alapú vásárlási asszisztens, az iZi első hat hónapjára vonatkozó számokat. Elindításának mindössze első hat hónapjában, az iZi által segített vásárlások meghaladták a 100 millió lejt, és 900.000 ember használta a platformon ezt a kisegítő mesterséges intelligenciát a vásárlási folyamatban.

Ebben az első hat hónapban, hatból egy ügyfél, aki az eMAG-on vásárolt, kapcsolatba lépett az iZi-vel. Ezekből majdnem 400.000 ügyfél egyenesen az iZi-vel kezdte a vásárlási folyamatot, és ennek következtében az iZi által asszisztált eladások elérték a 100 millió lejt.

„Az iZi a májusban bejelentett beruházási terveknek a része, ami a számokban is megmutatkozik: már az első hat hónapban bebizonyosodott a hasznossága azon több mint 900.000 felhasználó számára, akik igénybe vették. Az általános MI-asszisztensekkel ellentétben az iZi valós készletadatokkal, árakkal és szállítási határidőkkel dolgozik, és végig kíséri a vásárlót egészen addig a pontig, amíg a terméket a kosárba nem helyezi. Ráadásul a termék megtartási aránya is nagyon jó” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója.