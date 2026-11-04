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Luca Niculescu: várhatóan január elsejétől indexáljuk a nyugdíjakat
21:15
Visszatért a Fitódban járó medve, Parajdon is láttak egyet
21:10
Fekete Péntek: okosabbnak kell lenni, mint a kereskedők
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Két győzelemmel tért haza Eperjesről a GYHK U20-as csapata
Két településen láttak medvét a hétvégén
Megtalálták a Málnásfürdőről eltűnt kiskorút – frissítve
Több megyére is kiterjesztették a légi riasztást Romániában, lezárták Iași megye légterét
Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek
Előzetesben marad a csíkdánfalvi halálos gázolás elkövetője
Zöld utat kapott a Dracula Park Transylvania, megvan az építkezési engedély
Szemétdíj: szinte vakon repülünk
Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Tar Gyöngyi: a román nyelvű kérdés félreértése okozhatja a rossz Hargita megyei eredményt a hálapénzt illetően
Kamerákkal és bírságokkal vennék elejét az illegális szemétlerakásnak Csíkszeredában
Hogyan építhetnek erős sportmárkát a székelyföldi klubok, miként tarthatják meg szurkolóikat, és milyen lehetőségeket rejt a sportmarketing a támogatók számára?