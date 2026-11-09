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Rekordot döntött az eMAG: egymilliárd lej felett a Black Friday-forgalom Pr-cikk

Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója • Fotó: eMag

Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója

Fotó: eMag

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  • Több mint 714.000 ügyfél rendelt több mint 4,1 millió terméket, ami körülbelül 17%-kal több, mint tavaly.
  • Háromból egy rendelést kamatmentes részletfizetéssel fizettek ki.
  • Az eMAG Marketplace eladói 40%-al több terméket adtak el, mint a tavaly.
  • A Black Friday kampány továbbra is új online vásárlókat vonz: több mint 35.000 új ügyfél tett fel első rendelést az eMAG-on az idei kampányban.

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2026. november 09., 15:002026. november 09., 15:00

Bukarest, 2026. november 7. Az eMAG-nak a 16. alkalommal sor került Black Friday-akciója átlépte az egymilliárd lejes határt: a megrendelések összértéke meghaladta az 1,041 milliárd lejt, ami 55 millió lejes növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Több mint 714.000 ügyfél vásárolt, különböző kategóriákból válogatva, és összesen több mint 4,1 millió terméket rendelt, ami körülbelül 600.000 termékkel több, mint tavaly. Az ügyfelek az olyan klasszikusnak számító termékeket választották, mint elektronikai cikkek és elektromos háztartási termékek, de a kosarakba nagy számmal kerültek olyan napi szükségleteket kiszolgáló termékek is, mint higiéniai termékek, háztartási tisztító termékek, vagy kávé, italok és étrendkiegészítők, vagy vitaminok.

Az idei kampány rekord értékű volt az eMAG Marketplace eladói számára is: a több mint 15.500 partner eladó, aki részt vett az idei akcióban, 40%-al többet adott el, mint a tavaly.

Az eseményt megelőző felmérésekből kiderült, hogy a románok érdeklődése a Black Friday iránt továbbra is nagy, és az idei kampány is megerősítette azt, hogy az emberek alaposabban felkészülnek a vásárlásra. Az akciót megelőző hétfő–csütörtök intevallumban az eMAG ügyfelek a Kedvencek mappába majdnem fél millió termékkel többet mentettek el, mint tavaly ugyanebben az időszakban, ami azt bizonyítja, hogy időben felkészültek és vásárlási listákat állítottak össze, hogy a Black Friday ajánlatokat maximálisan kihasználhassák. Ugyanakkor az idei rendezvény is új ügyfeleket hozott az online rendelések mezejére, így a platformon több mint 35 000 új ügyfél regisztrált.

„A Black Friday kampány továbbra is az év legjobban várt vásárlási eseménye, és az akció eredményei azt mutatják, hogy olyan ajánlatokat állítottunk össze, amelyek megfeleltek az ügyfelek igényeinek és elvárásainak. Az ügyfelek elektronikai cikkeket és elektromos háztartási termékeket vásároltak kedvezményesen, és meglepő módon jelentős számú napi szükségleteket kielégítő termék is került a kosarakba, ami azt bizonyítja, hogy az emberek már rászoktak az online vásárlásra, és így szereznek be mindent, amire szükségük van. A napi bevásárlások és az RCA biztosítások beszerzése jelentősen hozzájárultak az 1 milliárdos eladások meghaladásához, a klasszikusnak számító Black Friday-es beszerzéseken túl” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója.

Az eMAG 16. Black Friday kampánya számokban

  • A nyári fesztiválok beszerzési fesztiválja: Az ügyfelek 39.600 fesztiváljegyet vásároltak (Beach, Please!, NIBIRU, Nostalgia, Summer Well és Electric Castle), négyszer többet, mint tavaly. A Beach, Please! fesztiválra felajánlott, 712 lejről 1 lejre leszállított árú 350 jegy pontosan 22 másodperc alatt kelt el.

  • Black Friday beszerzés a napi szükségletekre is: 322 tonna mosószer és mosogatókapszula, 159 tonna kávé, 195.000 étrendkiegészítő és vitamin, valamint 595 tonna állat-eledel volt rendelve egy nap leforgása alatt.

  • Tavalyhoz képest a legnagyobb növekedést regisztráló kategóriák: ezek között vannak a nem romlandó élelmiszerek (+67,4%), egészségügyi termékek és gyógyszerek (+52,8%), kozmetikai és szépészeti termékek (+26,6%), higiéniai és tisztálkodási termékek (+25,6%) és étrendkiegészítők (+23,8%).

  • RCA biztosítások iránt ötszörösére növekedett érdeklődés: A kamatmentes részletfizetési lehetőség hozzájárult ahhoz, hogy megnőtt az érdeklődés e szolgáltatási kategória iránt, amelyre az ügyfelek ötször több megrendelést adtak le, mint tavaly.

  • Speciális termékek: Az ügyfelek 17,4 kilogramm aranyat, ezüstöt és érmét vásároltak, majdnem háromszor többet, mint tavaly, továbbá 1489 turisztikai csomag és 10.936 megrendelés volt az egészszégügyi csomag kategóriában is.

  • 36 autót rendeltek az ügyfelek, ami tavalyhoz képest 33%-os növekedést jelent.

  • Több mint 2 millió lej értékű nyeremény volt a Black Friday kampány során az ügyfelek számára kiosztva, azok akik elfogadták a nap folyamán érkező kihívásokat azon a személyre szabott felületen, amelyet mindegyikük aktív állapotban tartott a saját eMAG-fiókjában.

Több kártyás kifizetés, a locker-es kiszállítások kedvenc kifizetési módja

  • A megrendelések egyharmada részletfizetéssel volt kifizetve.

  • Továbbra is a kártyás fizetés volt a menő, ami a Balck Friday megrendelések 86,80%-át tette ki, 10%-al több mint tavaly.

  • Idén is a Genius ügyfelek voltak a legaktívabb vásárlók: ezek átlagban 7,2 terméket vásároltak kosaranként és ügyfelenként átlagban 1612 lejt kölzöttek el.

  • A locker-be való kiszállítás továbbra is az ügyfelek kedvence: azokban a helységekben, ahol ez az opció lehetséges volt, a megrendelések 86,09%-át locker-be kérték az ügyfelek. A Black Friday kampány első megrendelése az easybox-ba volt kiszállítva még a kampány napján 13:41 órakor.

  • Black Friday első: a megrendelések felvétele direkt a raktárból. Az ügyfelek egy új szolgáltatással élhettek: lehetőség volt bizonyos termékeket, direkt az eMAG raktárból felvenni, és több ügyfél ezt az opciót választotta ezen a hétvégén.

  • Akárcsak tavaly, idén is a Dolj megyei ügyfelek vezetik a megrendelések listáját: egy ügyfél átlagban 1500 lej értékben tett fel megrendelést, akiket az Ilfov, Konstanca, Prahova és Giurgiu megyei lakosok követtek, ez utóbbiakban a megrendelések átlaga meghaladta az 1400 lejt ügyfelenként.

Kategóriák megrendelés toplistája

  • Kozmetika, étrendkiegészítők és személyes tisztálkodási cikkek – 1.088.656

  • Italok, felvágottak, petshop és tisztítószerek – 913.823

  • Játékok és gyerekdolgok – 395.332

  • Laptopok, IT, irodaszere és könyvek – 135.038

  • TV, audio-videó és játékok – 86.000

  • Telefonok, táblagépek, hordozható eszközök és fülhallgatók – 133.493

  • Kisméretű elektromos háztartási cikkek – 165.563

  • Nagyméretű elektromos háztartási cikkek – 100.077

  • Divat és sport – 117.903

  • Bútor és lakberendezés – 198.557

Megyék toplistája, az ügyfelenként leadott átlagos megrendelések alapján

  • Dolj – 1501 lej

  • Ilfov – 1496 lej

  • Konstanca – 1467 lej

  • Prahova – 1442 lej

  • Giurgiu – 1435 lej

Az eMAG-ról
Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.
További információk az eMAG-ról: about.emag.ro

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