Hétfőtől ismét vásárolhatók Tezaur államkötvények

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Államkötvényt azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket.

Székelyhon 2026. november 09., 11:312026. november 09., 11:31

A november 9. és december 4. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,50, 7 és 7,50 százalékot kamatoznak. Az államkötvények névértéke 1 lej, a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett

éves kamatuk adómentes.

Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni: november 9. és december 2. között a Ghișeul.ro platformon keresztül; november 9. és december 3. között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az országos adóhatóság (ANAF) Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) platformján; november 9. és december 4. között az államkincstár fiókjainál; november 9. és december 3. között a városi, november 9. és december 2. között a vidéki postahivatalokban. Hirdetés A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok

átruházhatók és lejárat előtt visszaválthatók.