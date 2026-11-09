Hétfőtől ismét vásárolhatók Tezaur államkötvények

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Fotó: Borbély Fanni
Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Államkötvényt azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket.
A november 9. és december 4. között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,50, 7 és 7,50 százalékot kamatoznak.
Az államkötvények névértéke 1 lej, a kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett
Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni: november 9. és december 2. között a Ghișeul.ro platformon keresztül; november 9. és december 3. között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az országos adóhatóság (ANAF) Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) platformján; november 9. és december 4. között az államkincstár fiókjainál; november 9. és december 3. között a városi, november 9. és december 2. között a vidéki postahivatalokban.
A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok
Államkötvényt azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket – írja az Agerpres.
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